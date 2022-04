AKNÖ-Wieser: Haushaltsbefragung bestätigt Arbeitsschwerpunkte der AK und der Gewerkschaften

Gesundheit und Pflege sind wichtiger Teil der „3V“

St. Pölten (OTS) - Gesundheitsversorgung und Pflege, Arbeitsplätze und Qualifizierung. Das sind für die Menschen in Niederösterreich die dringlichsten Themen, für die das Land Niederösterreich Antworten finden muss. Das geht aus der aktuellen Haushaltsbefragung des Landes hervor. „Dieses Ergebnis ist eine Bestätigung unserer Arbeit“, so AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser. Die AK Niederösterreich und die Gewerkschaften haben Pflege und Gesundheitsversorgung vor Jahren zu Schwerpunkten ihrer Tätigkeit gemacht. Im Jahr 2020 hat die AK Niederösterreich die „3V“ - Veränderung der Arbeitswelt, Verteilungsgerechtigkeit und Versorgungssicherheit – als Grundlage für ihre Tätigkeit definiert. „Die Haushaltsbefragung mit ihren mehr als 111.000 Antwortbögen verdeutlicht, dass wir genau richtig mit unseren Forderungen liegen. Das ist eine Bestätigung für uns als Vertreterin der wahren LeistungsträgerInnen im Land: der arbeitenden Menschen. Und das seit mittlerweile 100 Jahren in Niederösterreich“, so Wieser abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich

Gernot Buchegger MA

Pressesprecher des Präsidenten

057171-21121 bzw. 06648134801

gernot.buchegger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten