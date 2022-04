Frühstück & Jazz im Café Schwarzenberg

Wiens ältestes Ringstraßencafé lädt zum musikalisch-kulinarischen Frühstück am 1. und 8. Mai ein.

Wien (OTS) - Im Mai kommen Jazz-Liebhaber*innen im Café Schwarzenberg voll auf ihre Kosten. Bereits am Sonntag, den 1. Mai, können die Gäste ihr Frühstück gemeinsam mit den besten Hits von Jazz-Legende Nat King Cole genießen – interpretiert von einem Jazz-Trio mit Saxophon, Klavier und Kontrabass. Das Jazz-Frühstück am Muttertag, den 8. Mai, bietet sich an, um gemeinsam mit der Mutter oder der gesamten Familie musikalisch zu frühstücken. „Das Jazz-Frühstück ist eine großartige Möglichkeit, um mit Familie oder Freunden die Spezialitäten des Café Schwarzenberg zu genießen, dabei Jazz-Klassiker zu hören und die Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre zu erleben. An schönen Tagen können unsere Gäste außerdem unseren gemütlichen Schanigarten nutzen“, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Kulturprogramm in Wiens ältestem Ringstraßencafé

Ein abwechslungsreiches Kulturprogramm bestehend aus Lesungen, Live-Musik, Ausstellungen und anderen Highlights hat im Café Schwarzenberg bereits Tradition. Das Café Schwarzenberg ist das älteste und eines der letzten der einst über 30 Ringstraßencafés, das die typische Atmosphäre und Tradition eines „Wiener Cafés“ lebt und fortsetzt. Gleichzeitig werden neue Impulse genutzt, um am Puls der Zeit zu bleiben.

Mit viel Genuss in den Tag starten

Im Café Schwarzenberg können die Gäste nicht nur gut gestärkt in den Tag starten, sondern auch eine große Auswahl an österreichischen, saisonalen und internationalen Schmankerln und Wiener Mehlspeisen genießen. Dazu werden zahlreiche Kaffeespezialitäten aus FAIRTRADE-Kaffee in Bio-Qualität, Tees sowie frisch gepresste Säfte serviert – und wenn gewünscht eine große Auswahl an nationalen und internationalen Zeitungen.

Im Café Schwarzenberg können Gäste in die typische Atmosphäre und Tradition des „Wiener Cafés“ eintauchen. Es wurde im Jahr 1861 eröffnet und ist heute das älteste Ringstraßencafé Wiens. Jährlich kommen rund 250.000 Stammgäste und Besucher aus aller Welt, um Wiener Kaffeehauskultur in einer einzigartigen Atmosphäre zu genießen. Das Café Schwarzenberg ist ein Betrieb von GOURMET. Mehr dazu unter www.cafe-schwarzenberg.at

GOURMET steht für Genuss und Erlebnis sowie herausragende Gastronomiekompetenz. Das Unternehmen ist Marktführer für Gemeinschaftsverpflegung in Österreich, betreibt höchst erfolgreich Gastronomiebetriebe in Wien wie das Café Schwarzenberg, das Café & Restaurant im Kunsthistorischen Museum Wien, und den Wiener Rathauskeller und bietet Catering-Service in Top-Event-Locations wie der Wiener Stadthalle und der Reed Exhibitions Messe Wien an. Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit haben bei GOURMET einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. Mehr dazu unter www.gourmet.at

Aktuelle Veranstaltungen im Café Schwarzenberg Mehr Infos

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at