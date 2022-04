SABRE Awards: The Skills Group mit "Initiative Courage" für internationalen "PR-Oscar" nominiert

Als einzige österreichische Agentur ist Skills in der Kategorie der besten PR-Kampagnen der DACH-Region nominiert.

Wien (OTS) - Die Kommunikationsagentur The Skills Group hat es mit der Kampagnenarbeit für die Initiative "Courage – Mut zur Menschlichkeit" unter die Finalisten bei den "PR-Oscars", den renommierten "SABRE Awards", geschafft. Die von Skills seit Beginn an betreute Initiative wurde im September 2019 u. a. von der Schauspielerin Katharina Stemberger gegründet und fordert die Rettung von Menschen, die seit Jahren unter widrigsten Bedingungen in Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen festsitzen.

Die Agentur Skills arbeitet pro bono für die Initiative und unterstützt deren Anliegen im Rahmen ihres umfassenden gesellschaftlichen Engagements auf vielfältige Weise. Stefan A. Sengl, Managing Partner der Agentur, gehörte bereits dem Gründungsteam von "Courage" an.

In kürzester Zeit konnte sich „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ als eine relevante Stimme der österreichischen Zivilgesellschaft etablieren – u. a. mit der Veröffentlichung einer „Landkarte der sicheren Plätze“, Lokalaugenscheinen auf Lesbos, Vorschlägen zur „geordneten Rettung“ von Vertriebenen oder einer 230 Quadratmeter großen Karikatur von Gerhard Haderer an der Linken Wienzeile, mit der die Herzlosigkeit von Ex-Kanzler Kurz thematisiert wurde.

„Wir wollen auf das Leid der geflüchteten Menschen in Griechenland aufmerksam machen, eine breite Öffentlichkeit erreichen und Druck auf die Bundesregierung ausüben, die bisher in diesem Bereich leider weitgehend untätig blieb. Insofern freut es mich sehr, dass unser gemeinsames Engagement und die damit verbundene Kommunikationsarbeit international überzeugt hat“, kommentierte Sengl die Nominierung bei den "PR-Oscars".

Dazu Katharina Stemberger, Schauspielerin und Vorsitzende der Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“: „Mit Stefan Sengl und Skills hatten wir glücklicherweise von Anfang an einen Kommunikationsprofi mit an Bord, von dem viele wichtige Impulse für unsere Arbeit ausgingen. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für die großartige Zusammenarbeit.“

Die „SABRE“ Awards zählen zu den bedeutendsten Auszeichnungen der internationalen PR- und Kommunikationsbranche mit jährlich über 2.000 Einreichungen aus der ganzen Welt. Sie werden heuer bereits zum 18. Mal für herausragende Leistungen im Bereich Branding und Reputation vergeben. Die Verleihung wird von der PRvoke Media Group in Zusammenarbeit mit internationalen Branchenverbänden ausgerichtet und findet am 27. Mai 2022 in London statt.

Über The Skills Group

Gegründet 1984, zählt The Skills Group (www.skills.at) seit beinahe 40 Jahren zu Österreichs führenden PR-Agenturen. Skills ist spezialisiert auf die Gesamtkommunikation für Unternehmen und Institutionen und auf die Umsetzung komplexer und sensibler Kommunikationsprojekte. Die Agentur betreut Kunden wie American Express, Bank Gutmann, B&C Privatstiftung, B&C Industrieholding, EVVA, Google, Mars, die Therme Wien – ein Resort der VAMED Vitality World sowie zahlreiche Institutionen, öffentliche Einrichtungen und Verbände, wie die Arbeiterkammern, Biene Österreich, die MEGA Bildungsstiftung, die Initiative Saferinternet.at, das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen, das E-Center der Wirtschaftskammer Österreich und die Austrian Power Grid. Die qualitätszertifizierte, international und national vielfach ausgezeichnete Agentur ist Österreich-Affiliate des weltweit tätigen PR-Netzwerks FleishmanHillard. Seit 2019 ist Skills Mehrheitseigentümerin der Wiener Digital- und Innovationsagentur datenwerk (www.datenwerk.at) und setzt gemeinsam mit dieser erfolgreich Online- und Social Media-Projekte um.



