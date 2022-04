Währing: Ende der Schau „Medizinische Einrichtungen“

Letzte Besichtigung: 28. April und 2. Mai, Eintritt kostenlos

Wien (OTS/RK) - Die seit Anfang März im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) laufende Sonder-Ausstellung „Medizinische Einrichtungen – Spitäler und Heime in Währing“ ist nur noch an 2 Tagen zu betrachten. Am Donnerstag, 28. April, ist die Schau von 17.00 bis 19.00 Uhr offen und am Montag, 2. Mai, kann man die Ausstellung zwischen 10.00 und 12.00 Uhr besuchen. Der Eintritt ist gratis. Spenden nimmt das ehrenamtliche Museumsteam (Leitung: Doris Weis) gerne an. Auf liebevoll gestalteten Tafeln wird die Geschichte der „Semmelweis-Klinik“, des „Orthopädischen Spitals Gersthof“, des „Cottage-Sanatoriums“ und weiterer Heilanstalten dokumentiert. Info: Telefon 4000/18 127 (in der Öffnungszeit).

Immerzu ist das Museum an schulfreien Tagen und an Feiertagen (also auch am Sonntag, 1. Mai, dem „Staatsfeiertag“) gesperrt. Die freiwillig tätigen Museumsleute ersuchen das Publikum um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien. Auskunft per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.

