Strasser: Höchste Zeit für grünes Gas

Um Energieversorgung sicherzustellen, braucht es Erneuerbaren-Gase-Gesetz

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der russische Angriffskrieg verdeutlicht die drastische Importabhängigkeit von russischem Erdgas. Es ist höchst an der Zeit, endlich umzudenken, fordert ÖVP-Landwirtschaftssprecher und Bauernbund-Präsident DI Georg Strasser anlässlich der Aktuellen Europastunde im Nationalrat: „Russland hat Polen und Bulgarien schon den Gashahn abgedreht. Es braucht deshalb dringend einen gesetzlichen Rahmen und Anreize für den Ausbau von grünem Gas aus Biomasse und Wasserstoff. Nutzen wir das, was uns die Natur schenkt – Sonne, Wasser, Wind, Biomasse und bei Bedarf daraus gewonnenen Wasserstoff. Nur mit einem nachhaltigen Energiemix können wir Österreichs Energieversorgung langfristig sicherstellen.“ Eine aktuelle Analyse von Wirtschaftsforscher Felbermayr zeigt nicht zuletzt, dass die Inflation importiert ist. Haupttreiber für die Preissteigerungen sind Energie und Treibstoffe.

Biogas – die strategische Energiereserve

„40 Prozent des Gasverbrauches könnten allein mit inländischem erneuerbarem Gas ersetzt werden. Die dafür notwendigen Rohstoffe – organische Abfälle und Reststoffe aus der Land- und Forstwirtschaft – wachsen dabei direkt vor unserer Tür“, so Strasser. Grünes Gas kann zudem saisonal gespeichert werden und steht dann flexibel zur Verfügung, wenn es gebraucht wird – etwa bei Energieknappheit. „Eine strategische Energiereserve“, bezeichnet Strasser Biogasanlagen.

Erneuerbaren-Gase-Gesetz gefordert

Aktuell speisen 15 Anlagen in das Erdgasnetz auch tatsächlich ein, so Strasser: „Hier ist noch viel Luft nach oben.“ Um das in Österreich vorhandene Potenzial von Biomasse ausschöpfen zu können, wird ein entsprechender gesetzlicher Rahmen benötigt. Die Branche steht bereits in den Startlöchern – bereit für eine nachhaltige Zukunft. „Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz haben wir bereits das Fundament für die Energiewende beschlossen. Jetzt müssen die letzten Hürden fallen, um das volle Biomasse-Potenzial zu nutzen. Es braucht endlich ein Erneuerbare-Gase-Gesetz und eine Erhöhung der Ausbauziele. Nur so können wir die Energieversorgung in Österreich langfristig gewährleisten. Je länger wie warten, desto schwieriger wird es“, fordert Strasser endlich Taten. „Darüber hinaus schafft Biogas neue Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen und stärkt den Wirtschaftsstandort Österreich“, schließt Strasser.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at