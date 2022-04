FPÖ – Reifenberger: Das Österreichische Bundesheer ist kein „Trottelverein“

Wien (OTS) - Der linke Polit-Kommentator Sebastian Bohrn-Mena ließ sich in der Sendung „Fellner Live“ auf OE24 vom 26.04.2022 zur Aussage hinreißen, dass er sich „… so einem Trottelverein nicht anschließe…“. Gemeint hat er damit das Österreichische Bundesheer.

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete und Milizoffizier Volker Reifenberger reagiert fassungslos und fordert eine öffentliche Entschuldigung von Bohrn-Mena. „Unsere Soldaten sorgen im Ernstfall unter Einsatz ihres eigenen Lebens für unser aller Sicherheit. Gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine sollte uns das bewusst sein. Personen, die wie Bohrn-Mena selbst den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen abgelehnt haben, sollten gerade in diesen Zeiten Demut zeigen und nicht unsere Sicherheitsorgane beleidigen.“

Gleichzeitig fordert Reifenberger eine Stellungnahme von Bundesministerin Tanner. „Diese sollte sich als Ressortchefin schützend vor unser Bundesheer mit seinen Soldaten stellen und rechtliche Schritte gegen Bohrn-Mena einleiten“, so Reifenberger abschließend.

