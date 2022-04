„Wir machen Hausbauen wieder leistbar“

Die traditionsreiche Fertighausmarke "Hanlo" präsentiert sich nach Übernahme nun neu. Das Team um Dr. Diego Freydl hat trotz der aktuell schwierigen Marktsituation viel vor.

Graz (OTS) - Mit einem klar strukturierten Angebot an Hausmodellen und einem erfrischenden Branding will das Managementteam, rund um Dr. Diego Freydl, unter Beweis stellen, dass trotz schwieriger Marktbedingungen und allgemeiner Preiserhöhungen Hausbauen durchaus leistbar sein kann.

Fokus auf vernünftige und leistbare Fertighäuser.

Dr. Freydl, CEO von Hanlo: „Wir haben erkannt, dass wir unseren Fokus auf gut bewährte Hanlo-Hauskonzepte, aber auch auf innovative, durchdachte und vor allem leistbare Fertighausmodelle richten müssen. Die Häuser müssen den Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Das betrifft z.B. die Raumgrößen und Raumanordnungen. Aber auch hinsichtlich Barrierefreiheit und Adaptionsmöglichkeiten, Stichwort „Home-Office!“ sind wir gefordert. Und dabei müssen die Häuser finanzierbar sein, sowohl in der Phase der Investition, als auch später bei den Betriebskosten.“

Langfristige Vereinbarungen mit eigenen Baupartnern.

Wesentlich war dem Hanlo-Team die Bemühung um eine langfristige Sicherung der Ressourcen in der Fertigung und Montage. Gemeinsam mit den Hanlo-Baupartnern konnten Liefersicherheit für Rohstoffe und Komponenten, sowie auch verbindliche Terminpläne fixiert werden. „Damit können wir unseren Kundinnen und Kunden gesicherte Preise bei fixen Terminen anbieten“, erklärt Ing. Herbert Dietz, technischer Geschäftsleiter der Hanlo – H 2.0 Fertighaus GmbH. Heutzutage die wohl wesentlichsten Faktoren für jeden Häuslbauer.

24/7 bei schlanken Strukturen.

Umstrukturiert wurde aber auch im Unternehmen selbst. Die Organisationsstrukturen und Workflows konnten gestrafft werden, der Vertrieb wurde neu aufgesetzt. Musterhäuser in den Fertighausparks in Wien und Graz wurden aufgelassen. Die dadurch erzielten Einsparungen kommen unmittelbar den Hanlo – Kundinnen und Kunden zugute. Ergänzend dazu investiert man in eine interaktive Webplattform www.hanlo.at. Hier finden die Interessenten alle Informationen praktisch rund um die Uhr.

Trotz schwieriger Marktbedingungen sehr zuversichtlich.

Dr. Freydl: „Die Rahmenbedingungen in unserem Markt sind durch die Nachwehen der Corona-Pandemie und der allgemeinen enormen Preissteigerungen sehr schwierig. Und dazu kommt aktuell die Insolvenz eines namhaften Fertighausanbieters. Das verunsichert verständlicherweise viele Häuslbauer. Unsere Aufgabe bei Hanlo ist es nun, den Menschen wieder mehr Sicherheit zu geben. Wir bauen unsere Häuser fertig! Jeder hat das Recht, seine Wünsche zu verwirklichen!“

