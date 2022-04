Aktionswoche zur Kampagne "Stopp des AMS-Algorithmus" Auftakt der Roadshow zum "Tag der Arbeitslosen 2022"

Wien (OTS) - Beim AMS soll gespart werden, deshalb möchte man mit dem Einsatz eines Algorithmus die Kund*innen in 3 Kategorien einteilen, um Weiterbildungen zu ermöglichen, oder eben nicht.

Das ist ein falsches Signal für Menschen in Ausnahmesituationen, die individuelle Hilfe benötigen. Die Kriterien des Systems sind intransparent und die Daten, die die Grundlage bilden, sind veraltet.

Weiters ist solch ein Einsatz ein gefährlicher Dammbruch, wenn zukünftig Maschinen über Menschen entscheiden. Letzendlich ist dann die Freigabe durch eine/n AMS-Mitarbeiter*in unter der Computerentscheidung, nur mehr eine Formsache.

epicenter.works setzt sich mit einer Kampagne generell für die Abschaffung eines solchen, fast automatisierten und diskrimierenden Systems ein.

Die Forderungen der Grundrechtsorganisation sind:

1. Menschen und nicht Computer sollen entscheiden

2. Fähigkeiten fördern, statt Schwächen bestrafen

3. Mehr Ressourcen für das AMS

4. Recht auf Information

5. Umfassende Transparenz

6. Risikocheck für Algorithmen

7. Nur freiwillige Teilnahme am Algorithmus



Mit einer Schwerpunkt-Aufklärungskampagne geht nun die Organisation auf die Straße.

Rechtzeitig zum "Tag der Arbeitslosen 2022", der traditionell am Vorabend vom

"Tag der Arbeit" am 1. Mai begangen wird, startet epicenter.works die Aktionswoche.

Als Auftaktveranstaltung wird am 28.04.2022 eine Paneldiskussion um 10:00 Uhr im Presseclub Concordia stattfinden. Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft und Stakeholdern werden über die Probleme und Auswege aus dem algorithmischen System diskutieren. Am 30.04.2022 werden Vereinsmitglieder bei der Veranstaltung zum "Tag der Arbeitslosen 2022" am Viktor Adler Markt, im 10. Wiener Gemeindebezirk mit dem „Algo-Mobil“ präsent sein, um Auskunft zum Algorithmus zu geben und Informationsmaterial verteilen. Außerdem kann man an einem "AMS-Algomat" seine Chancen auf Förderungen durch das AMS „ausspielen“. Ab dem 02.05.2022 fährt das Aktionsteam von epicenter.works durch Oberösterreich und wird vor den AMS-Filialen in Traun, Wels, Steyr, Vöcklabruck und Linz halt machen, um mit Betroffenen und AMS-Mitarbeiter*innen ins Gespräch zu kommen.

Die Paneldiskussion am 28.4.2022 findet als Hybridveranstaltung im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien statt.

Wenn Sie via Livestream teilnehmen möchten, folgen Sie bitte dem Veranstaltungslink.

Sofern Sie vor Ort an der Veranstaltung teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung bis 27.04.2022 unter office @ epicenter.works.



Datum: 28.04.2022, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: https://concordia.at/stoppt-den-ams-algorithmus-sollen-maschinen-ueber-menschen-entscheiden-duerfen/

