Korosec ad OP-Säle: Steigerung der Effizienz dringend erforderlich

Ankündigung von verbundweiten OP-Koordinatoren ist wichtiger Schritt – Einbindung erforderlich

Wien (OTS) - „Die heute von Stadtrat Hacker angekündigten verbundweiten OP-Koordinatoren, um eine Steigerung der Effizienz in Zusammenhang mit dem OP-Saal-Management herbeizuführen, sind ein erster wichtiger Schritt“, so die Gesundheitssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der heutigen Fragestunde.



Laut einem Stadtrechnungshofbericht aus dem Jahr 2019 werden rund ein Drittel der OP-Säle werktags lediglich im Ausmaß von bis zu 5 Stunden genutzt.



Die Volkspartei Wien habe angesichts dessen daher ein verbundweites Schnittstellenmanagement gefordert, welches die Patienten und Patientinnen zu dem Spital führt, wo die geringste Auslastung herrscht. Dies würde dazu führen, dass einerseits Wartezeiten verkürzt werden und andererseits die OP-Auslastung an den jeweiligen Standorten gesteigert wird.



„Wir fordern jedoch auch, dass wir hier in weiterer Folge entsprechend eingebunden werden. Eine bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten muss sichergestellt werden“, so Korosec abschließend.

