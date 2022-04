Danke, liebe Mama!

Die schönsten floralen Geschenke zum Muttertag am Sonntag, dem 8. Mai 2022

Wien (OTS) - Liebe, Wertschätzung, Dankbarkeit: Welches Gefühl man auch ausdrücken möchte, die Sprache der Blumen eignet sich dafür auf die schönste und bezauberndste Weise. Und so werden auch zum Muttertag 2022, am 8. Mai, die heimischen Floristinnen und Floristen mit ihren kreativen Ideen und ihrer handwerklichen Kompetenz jedem floralen Geschenk die ganz besondere persönliche Note verleihen, die Mutterherzen höherschlagen lassen.

Etwas Besonderes für einen besonderen Menschen

"Jedes Blumengeschenk sagt auch etwas über den Schenkenden aus. Umso wichtiger ist es, die Auswahl sorgfältig zu treffen, wenn es etwas ganz Besonderes für einen lieben Menschen sein soll. Originelle Extras, überraschende Farbkombinationen, extravagante Arrangements: Unsere Floristinnen und Floristen bieten erstklassige Beratung, damit das Blumenpräsent auch wirklich den individuellen Geschmack der Beschenkten trifft", sagt ORF Studio 2-Meisterfloristin Iris Hobel.

Ob üppiger Strauß, elegante Solitär- oder dekorative Topfpflanze: Flexibilität und Variantenreichtum zeigen die heimischen Blumenfachgeschäfte auch, wenn es um das Budget des floralen Präsents geht und stehen dabei ebenso mit Rat und Tat zur Seite. "Jedes Blumengeschenk, das unsere Fachbetriebe verlässt, ist individuell auf die Persönlichkeit zugeschnitten und beachtet die Wünsche der Schenkenden", betont Hobel.

Florale Trendfarbe 2022: "Very Peri"

Besonders gut zur Geltung kommen Muttertagsgeschenke heuer in der Trendfarbe "Very Peri" - eine Mischung aus violetten und blauen Farbtönen mit einer Nuance Rot, die für Fröhlichkeit und Lebhaftigkeit steht. "'Very Peri' harmoniert ganz wunderbar mit Grün, Blau und Türkis, aber auch mit pastelligem Pink sowie mit Fuchsia und dunklem Bordeaux", so die Expertin.

Im Trend liegen außerdem Grüntöne in allen Schattierungen, die eine überaus harmonische Wirkung entfalten. Unwiderstehliche Wow-Effekte verspricht beispielsweise ein Arrangement aus sattem Smaragd, das in Kombination mit Blühpflanzen in kräftigen Farben zu einem Highlight auf dem Gabentisch zum Muttertag wird.

"Beliebt sind in diesem Jahr auch in Pastell gehaltene Blumensträuße, die von Blau-, Rosa- und Lila-Tönen dominiert sind", weiß Hobel. Darüber hinaus gilt wie immer: "Erlaubt ist, was gefällt."

Schönes aus heimischer Produktion

Pfingstrosen, Rosen, Levkojen, Löwenmaul, Flieder, Hortensien, Phlox, Lisianthus, Bartnelken oder Mohn, allesamt aus heimischer Produktion, haben rund um den Muttertag bereits Saison. Und: Sie bieten mit natürlichen Materialien, wie frischen Blütenzweigen und Blättern, überraschende und einzigartige Kontraste - das perfekte Geschenk für alle Mütter, die charmante Natürlichkeit bevorzugen.

Muttertagsklassiker: Rosen und Hortensien

Rote Rosen rangieren seit jeher als Klassiker unter den blühenden Muttertagspräsenten, die meist ohne Beiwerk verarbeitet werden, da sie ihre Symbolkraft ganz von alleine ausstrahlen. "In diesem Jahr darf aber auch bei den Rosen gerne zu Pastelltönen gegriffen werden, die als Strauß vorrangig kürzer gebunden werden", sagt Iris Hobel.

Bei den Topfpflanzen wiederum ist es die Hortensie, die als beliebtes Muttertagsgeschenk nicht mehr vom blühenden Geschenketisch wegzudenken ist und mit ihrem breiten Farbenspektrum - von Violett, Blau, Rosa bis Weiß - keine Wünsche offenlässt.

Pflanzen, die zur Außengestaltung geeignet sind, erfreuen sich bei der Wahl des richtigen Muttertagsgeschenks ebenso zunehmender Beliebtheit: "Für Gartenliebhaberinnen sind zum Beispiel Rosenstöcke, Pelargonien oder Fuchsien genau das Richtige, die - mit der richtigen Beratung im Blumenfachgeschäft sowie bei Ihrem Gartengestalter oder Ihrer Gartengestalterin - monatelange Freude bereiten und eine Fülle an farblichen Variationen und auch Formen bieten", so Hobel weiter.

Außergewöhnlich: Exoten und Mediterranes

"Als wahre Evergreens haben sich in den letzten Jahren auch die Exoten entpuppt, wie etwa Orchideen, Heliconia oder Calla", sagt Hobel über das breite Sortiment an edlen exotischen Pflanzen, die der Blumenfachhandel in allen Formen, Farben und Preisklassen bietet. "Ihre Farbpracht und ihre gute Haltbarkeit bei einem geringen Wasserbedarf begeistern unsere Kund(inn)en immer wieder."

Ganz oben auf der Wunschliste rangieren zum Muttertag auch prächtige mediterrane Kübelpflanzen, wie etwa Zitrusbäumchen, Oleander oder Olive, die Urlaubsgefühle auf jede Terrasse und in jeden Garten bringen." Auch hier ist das Blumenfachgeschäft die erste Adresse, um sich Tipps zur richtigen Pflege zu holen.

Muttertag: Ein Tag der Wertschätzung mit Geschichte

Seite 1924 wird der Muttertag in Österreich am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Marianne Hainisch, die Mutter des damaligen Bundespräsidenten, hat die Einführung dieser Tradition gefördert, deren Ursprung in den Vereinigten Staaten liegt. Dort wird der Muttertag übrigens bereits seit 1907 zelebriert.

Nehmen auch Sie den Muttertag zum Anlass, mit einem floralen Präsent Ihre Mutter und liebe Menschen zu überraschen und freuen Sie sich auf die florale Handwerkskunst der österreichischen Blumenfachgeschäfte, die für ein Geschenk mit garantiert persönlicher Note sorgen. (Schluss)

