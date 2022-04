Verein „TogetherWeCoeur“ unterstützt nachhaltige Bildungsprojekte

Wien (OTS) - Am 18. Mai 2022 startet mit dem Konzert für die Sacré-Coeur-Schulen im Wiener Stephansdom ein zukunftsweisendes Fundraising-Projekt, das ein optimales Lernumfeld für Heranwachsende fördert und deren Talente und Begabungen bestmöglich unterstützt.

Ein breit aufgestelltes Team aus Personen mit Bezug zu den Sacré-Coeur-Schulen der Erzdiözese Wien beschreitet mit „TogetherWeCoeur“ neue Wege in der Förderung und Finanzierung schulischer Infrastruktur. Die Erzdiözese Wien verfügt mit den Sacré-Coeur-Standorten Wien, Wien Währing und Pressbaum über renommierte Bildungseinrichtungen, die sich den visionären, pädagogischen Zielen von Madeleine-Sophie Barat verschrieben haben. Der Verein TogetherWeCoeur – Verein der Freund:innen und Förder:innen der Sacré-Coeur-Schulen will diese Schulstandorte in Zukunft nach dem Vorbild internationaler Alumni-Netzwerke bei ihrer Bildungsarbeit unterstützen und bei nachhaltigen Projekten begleiten.

Reinhard Hallwirth, Präsident des Beirats von TogetherWeCoeur: „ Neben der besonderen Förderung des Intellekts steht an den Sacré-Coeur-Schulen vor allem auch der Aufbau einer Gemeinschaft mit christlichen Werten im Fokus. In diesem Sinne ist es für uns ein Herzensanliegen, alle Partner:innen der Schulgemeinschaft aktiv miteinzubeziehen und gemeinsam ein Netzwerk an Personen aufzubauen, welche die qualitative Weiterentwicklung der schulischen Infrastruktur mit ihrer Kompetenz, ihrem aktiven Engagement oder finanziell unterstützen wollen. “

Gemeinsam wachsen und aktiv helfen

Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl, 1. Obfrau des Vereins TogetherWeCoeur: „ Der Verein ist offen für alle, die sich aktiv in die Gemeinschaft einbringen und nachhaltig vernetzen wollen. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über Freund:innen und Förder:innen aus Gesellschaft, Kirche, Politik und Wirtschaft, welche sich den Schulen verbunden fühlen und Verantwortung für nachfolgende Generationen übernehmen wollen. Der Verein ist nicht gewinnorientiert. Alle Einnahmen kommen den Schulen für konkrete Projekte zugute. “ TogetherWeCoeur bietet ein abwechslungsreiches Vereinsprogramm mit regelmäßigen Netzwerktreffen, VIP-Events und Veranstaltungen. Als erstes Event organisiert TogetherWeCoeur am 18. Mai 2022 ein Konzert im Wiener Stephansdom.

18. Mai 2022: Konzert im Stephansdom

Romana Beikircher-Roch, 2. Obfrau des Vereins TogetherWeCoeur und Organisatorin des Events: „ Wir sind besonders stolz darauf, dass wir mit diesem Konzert die großen Talente und Begabungen von Schüler:innen und Pädagog:innen der Sacré-Coeur-Schulen erstmals vor breitem Publikum zeigen können. “ So präsentieren die Geschwister Kai und Rey Gergov, beide Schüler am Sacré Coeur Wien, ihr virtuoses Können an Geige und Cello, der neu gegründete DomKinderChor mit Kindern aller drei Sacré-Coeur-Standorte gibt einen Einblick in seine Arbeit und Roman Sadnik (Pädagoge) zeigt sein gesangliches Talent auch in Kombination mit einem Schüler. Nicht zuletzt präsentiert der bereits gut etablierte Chor des Gymnasiums Sacré Coeur Pressbaum sein vielfältiges Repertoire mit 75 engagierten Schüler:innen.

TogetherWeCoeur – Verein der Freund:innen und Förder:innen der Sacré-Coeur-Schulen

Der gemeinnützige Verein TogetherWeCoeur will die Sacré-Coeur-Schulen der Erzdiözese Wien auf ihrem erfolgreichen Weg in die Zukunft begleiten und unterstützen sowie die gemeinsamen Interessen und die Freundschaft unter den Mitgliedern fördern. So soll für die Schüler:innen ein optimales Lernumfeld geschaffen werden, damit diese ihre Talente und Begabungen gezielt entwickeln können und nachhaltig von einer zukunftsorientierten Ausbildung profitieren. Im Rahmen der Vereinstätigkeit übernimmt TogetherWeCoeur gesellschaftspolitische Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen von Kindern und Jugendlichen, vertritt die Werte der christlichen Schulkultur und achtet auf besondere Wertschätzung allen Menschen gegenüber.

Konzert für die Sacré-Coeur-Schulen im Stephansdom:

Karten für Empfang und Konzert gibt es online unter: https://www.kunstkultur.com/konzerte

Weiterführende Informationen finden sich auf www.togetherwecoeur.at.

Konzert für die Sacre-Coeur-Schulen im Stephansdom

Datum: 18.05.2022, 19:30 - 21:00 Uhr

Ort: Stephansdom

Stephansplatz 3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.togetherwecoeur.at/Vereinsprogramm.html

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl

Obfrau TogetherWeCoeur

Mail: ews @ togetherwecoeur.at

Mobil: 06766357399