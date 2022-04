Hans Knauß präsentiert am 30. April „Österreich vom Feinsten: Im Salzburger Lungau“ in ORF 2

Filmische Entdeckungsreise zeigt ab 20.15 Uhr die Vielfalt der Region

Wien (OTS) - „Österreich vom Feinsten“ heißt es am Samstag, dem 30. April 2022, ab 20.15 Uhr in ORF 2. Der frischgebackene „Romy“-Preisträger Hans Knauß geht wieder auf Entdeckungsreise und erkundet in der zweiten Folge der neuen ORF-Sendereihe eine besondere Region in Salzburg – den Lungau. Echte Volksmusik, landschaftliche Höhepunkte, kulinarische Spezialitäten, Brauchtum und Tradition begleiten ihn auf seiner Tour. Auf seinem Weg trifft Hans Knauß viele bemerkenswerte Menschen aus der Region, die zu einem Streifzug durch die Vielfalt des Salzburger Lungaus und seiner Orte, die größtenteils auf über 1.000 Metern Seehöhe liegen, einladen.

Vom „Lungauer Eachtling“ bis zur Taurachbahn

Die zweite Folge von „Österreich vom Feinsten“ startet sportlich – auf der Piste des Skigebiets Grosseck-Speiereck – und führt weiter zu beeindruckenden Plätzen in Mauterndorf, Zederhaus und Tweng. Besondere Einblicke in die Spezialitäten des Lungaus gibt es in Tamsweg – Hans Knauß erfährt hier viel Wissenswertes über den „Lungauer Eachtling“. Die Verkostung eines damit typischen Gerichts folgt sogleich bei einem Besuch in Seetal an der Grenze zur Steiermark.

Weiter geht es an den Prebersee, der sich inmitten einer wunderschönen Schneelandschaft präsentiert. Im Sommer ist der idyllische und sagenumwobene Moorsee Austragungsort eines Lungauer Brauchtums – des Wasserspiegelschießens. Außerdem gibt es einen Hauch von Lungauer Nostalgie, wenn Hans Knauß mit der Taurachbahn, der höchstgelegenen Schmalspurbahn Österreichs, nach Mariapfarr weiterreist.

Vielseitig wie der Lungau sind auch die klangvollen Beiträge der Musikerinnen und Musiker aus der Region, die diese zweite Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“ stimmungsvoll umrahmen: Die „Lungauer Tanzlmusi“, „Ziachsaitnklang“, der „Singkreis Zederhaus“, die „Lungauer Aufgeiger“, die „Volkstanzgruppe Tamsweg“, die „Tullnberg Dirndln“ und „LUNGO4“ präsentieren die vielen Facetten von echter Volksmusik. Den Abschluss der Sendung bilden die „Bürgermusik Mauterndorf“ und die jungen „Schrefelschützen“ in der Burg Mauterndorf.

„Österreich vom Feinsten: Im Salzburger Lungau“ ist eine Produktion des ORF Steiermark. Präsentation: Hans Knauß. Buch und Regie:

Elisabeth Eisner. Kamera: Gerd Zengerer, Hermann Weitlaner, Josef Krainer jun. Schnitt: Raimund Sivetz. Musikredaktion: Karl Lenz. Produktionsleitung: Gerd Andreiz. Gesamtleitung: Gerhard Koch

