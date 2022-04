Live im ORF: Europa-League-Halbfinale mit West Ham United – Frankfurt

Am 28. April um 20.15 Uhr in ORF 1, Highlights ab 23.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die UEFA-Europa-League kommt in die entscheidende Phase und via ORF sind die Fußballfans live dabei: Am Donnerstag, dem 28. April 2022, trifft West Ham United auf Frankfurt, das Team von Trainer Oliver Glasner und Martin Hinteregger hat im Viertelfinale FC Barcelona aus dem Bewerb geworfen und will jetzt ins Finale. ORF 1 berichtet ab 20.15 Uhr, Kommentatoren sind Oliver Polzer und Roman Mählich, im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer. Die Highlights des zweiten Halbfinalspiels RB Leipzig – Glasgow Rangers zeigt ORF 1 um 23.20 Uhr.

Die TV-Übertragung wird auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

