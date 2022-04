Technikum Podcast erklärt Quantentechnologien

Wien (OTS) - Eine dreiteilige Reihe im Rahmen des Podcasts der FH Technikum Wien beschäftigt sich mit den Grundlagen der Quantenphysik, den Funktionsweisen von Quantencomputern und erklärt, wie Quantenalgorithmen funktionieren.

Gerd Krizek ist Leiter des Departments Applied Mathematics and Physics und des Kompetenzfelds Angewandte Physik an der FH Technikum Wien. Im Rahmen des dreiteiligen Podcasts beginnt er mit einer Einführung in die Grundlagen der Quantenphysik und beschreibt die bereits gesetzten Maßnahmen am Technikum, um zukünftig Fachkräfte in diesem Bereich hervorzubringen.

Vor mehr als 120 Jahren, im Jahr 1900, kamen erste Zweifel auf, ob die Erklärungen der Physik in Stein gemeißelt und bereits zu Ende gedacht wären. Schnell wurde klar, dass es noch mehr geben muss. „Die Relativitätstheorie und die Quantenphysik haben dann alles auf den Kopf gestellt. Quantenphysik ist anders, widersprüchlich und verhält sich nicht so, wie wir es gewohnt sind“, erklärt Gerd Krizek das ungebrochen große Interesse an diesem Thema.

In der zweiten Folge der Reihe spricht Lukas Mairhofer, Lecturer und Researcher an der FH Technikum Wien, über die Arbeitsweise von Quantencomputern. „Wir kennen die binäre Welt der klassischen Computer, die mit Bits im Zustand 0 oder 1 arbeiten. Der Quantencomputer rechnet in Qubits, die das gesamte Spektrum zwischen 0 und 1 annehmen können. Das hat unsere Logik verändert und eröffnet neue sensationelle Chancen.“ Quantencomputer funktionieren nicht nur auf völlig andere Weise als klassische Computer. Der Einsatz von leistungsfähigen Quantenalgorithmen stellt zudem die bislang angewandten Verschlüsselungssysteme vor neue Herausforderungen.

Stefan Schubert, Lecturer und Researcher mit Schwerpunkt Information Security am Department Computer Science der FH Technikum Wien erklärt im abschließenden dritten Podcast die Herausforderungen in Punkto Datensicherheit und wie Quantenalgorithmen funktionieren. „Unternehmen, vor allem im Sektor der kritischen Infrastruktur, empfehle ich schon jetzt ihre Datensicherheitsstrategie anzupassen und eine Post-Quanten-Kryptografie umzusetzen. Sind wir jetzt noch etwas entfernt von Quantencomputern, werden sie in wenigen Jahren dennoch verwendet werden.“

Der Technikum Podcast, die wöchentliche Podcast-Reihe der Fachhochschule, wird in Zusammenarbeit mit Radio Technikum produziert und ist auf der FH-Website sowie auf Spotify, Youtube, Soundcloud und Apple Podcasts zu hören.

