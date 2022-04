20. Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten: „Wiener Wald ist Klimawald“

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren Pause lädt die Stadt Wien heuer wieder zu dem traditionellen Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten ein. Kleine und große Gäste erwartet ein spannendes Naturerlebnisprogramm. Außerdem laden Genussstände mit regionalen, nachhaltig erzeugten Köstlichkeiten ein.

„Der Lainzer Tiergarten ist mit seinem Waldbestand ein wichtiger Teil des Wienerwaldes, der wiederum eine große Bedeutung für das Klima in Wien hat“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Es freut mich deshalb ganz besonders, dass wir der Wiener Bevölkerung den Lainzer Tiergarten mit seinen Besonderheiten im Rahmen eines Festes nahe bringen können.“

Programm: Samstag, 30. April von 10 bis 18 Uhr

11.30 Uhr: Baumpflanzung zum 20-jährigen Jubiläum des Frühlingsfests

14 Uhr: Maibaum-Aufstellen mit Rahmenprogramm

Jagdhornbläser*innen und Bandltanz

Leistungsschau des Forstbetriebes der Stadt Wien

Informationen und Führungen zum Thema "Klimawandel - der Klimawald kann die Lösung sein"

Genussstände mit regionalen, nachhaltig erzeugten Köstlichkeiten

Info- und Verkaufsstände

Für Kinder: Kinder- und Jugendprogramm mit dem Schwerpunkt "Biodiversität", Rudi-Rüssel-Wildschwein-Rennen, Bauerngolf und vieles mehr



Leistungsschau der Forstverwaltung

Wälder leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz – sie absorbieren beim Wachsen Treibhausgase und dienen dabei als Erholungsraum – der Wald ist damit bester Klimaschützer. Wien setzt deshalb auf eine besonders schonende und nachhaltige Waldbewirtschaftung: Denn nur vielfältige und naturnahe Wälder können sich an zukünftige Entwicklungen anpassen“, so Jürgen Czernohorszky. Das Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten nutzen die Mitarbeiter*innen der Forstverwaltung Wienerwald auch für eine Leistungsschau, um Geräte im täglichen Einsatz zu präsentieren.

Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten

Wann: Samstag, 30. April 2022, 10.00 bis 18.00 Uhr

Wo: Lainzer Tiergarten, 1130 Wien, Hermesstraße, Eingang Lainzer Tor

Parkplätze sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden, bitte benutzen Sie öffentliche Anreisemöglichkeiten.

Öffentliche Anreise: Bus 56B bis Station Lainzer Tor

Die Buslinie 56B fährt am Tag des Festes in dichteren Intervallen.

Der Eintritt ist frei.

Hinweis an Medien: Um 10 Uhr findet ein Rundgang mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky beim Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten statt (Start Lainzer Tor).

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Martina Billing

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Telefon: +43 1 4000 49023

kommunikation @ wien.gv.at

wald.wien.gv.at