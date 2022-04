„Gefühlswelten“-Schau im Amtshaus Mariahilf bis 29.4.

GNST zeigt farbkräftige abstrakte Acrylbilder, Eintritt kostenlos

Wien (OTS/RK) - „Gefühle sind ein elementarer Bestandteil unseres Seins“, betont Gertrud Neumann-Steinrieser (GNST). In diesem Sinne sind die Werke der Malerin in der aktuellen Ausstellung „Gefühlswelten“ im Amtshaus Mariahilf (6., Amerlingstraße 11) geprägt durch vielerlei Emotionen und Stimmungen. Jetzt endet die Schau: Heute, Mittwoch, können die wirkungsvollen Gemälde zwischen 7.30 und 15.30 Uhr besichtigt werden. Am Donnerstag, 28. April, ist die Bilder-Ausstellung von 7.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. Letzter Tag der Malereien-Schau ist am Freitag, 29. April. Von 7.30 bis 15.30 Uhr ist ein Besuch möglich. Immer ist der Eintritt frei. Das Publikum hat die aktuellen Corona-Bestimmungen einzuhalten.

Gertrud Neumann-Steinrieser (GNST) kreiert farbenprächtige Acrylgemälde und Collagen und behandelt in diesen Arbeiten verschiedenste Themen. Die kreative Wienerin des Jahrgangs 1940 setzt dabei auf das Einfühlungsvermögen des Publikums. Eine individuelle Auslegung der abstrahierten Darstellungen ist durchaus erwünscht. Ausdrucksstarke Arbeiten von GNST reflektieren verschiedene Gemütsbewegungen der Malerin und laden zugleich alle Betrachter*innen zu einer empfindsamen Auseinandersetzung ein. Kunstkenner*innen können Bilder aus der Ausstellung erwerben. Nähere Auskünfte: Telefon 4000/06 110 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Mariahilf). Infos per E-Mail: post@bv06.wien.gv.at.

