Arbeitsinspektion: Fokustage Lärm 2022

Lärmschwerhörigkeit ist nicht heilbar, aber vermeidbar – Prävention ist daher der Schlüssel zu einem gesunden Lebensgefühl in Sachen Hören

Wien (OTS) - Am heutigen „Internationalen Tag gegen Lärm“ möchte das Bundesministerium für Arbeit auf die „Fokustage Lärm 2022“ der Arbeitsinspektion aufmerksam machen. An vier ausgewählten Tagen – am 7.6, 12.7, 13.9 und 29.11. – richtet die Arbeitsinspektion österreichweit ihren Fokus auf mehr Schutz gegen Lärmbelastungen in den Betrieben und auf Baustellen. „Gehörschäden sind nicht heilbar, aber vermeidbar. Daher ist das frühe Erkennen einer Gefährdung besonders essentiell“, so die Sektionschefin und Leiterin der Arbeitsinspektion Dr. Anna Ritzberger-Moser.

Speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden an den Fokustagen mit Lärmmessgeräten in den Betrieben und auf Baustellen Lärmgefährdungen überprüfen. Ziel ist, in erster Linie den Lärmpegel am Arbeitsplatz zu reduzieren, um die Einwirkungen auf das menschliche Gehör so gering wie möglich zu halten. Persönliche Schutzausrüstung, wie Dehnschaumstöpsel oder Kapselgehörschutz, ist dabei als ergänzendes Mittel zu sehen, das die Lärmbelastung des Einzelnen weiter reduziert. Wenn es nicht möglich ist, die Lärmeinwirkung unter einen für das Gehör schädlichen Wert zu senken, ist Gehörschutz unbedingt zu verwenden.

Im Jahr 2020 wurden 910 Berufskrankheiten von erwerbstätigen Personen anerkannt. Die Lärmschwerhörigkeit ist dabei mit 439 anerkannten Fällen die häufigste Berufskrankheit, noch vor Infektionskrankheiten (109) und bösartigen Neubildungen der Lunge (92).

Lärm ist jede Art von Schall im hörbaren Frequenzbereich. Dabei ist der „gehörgefährdende Lärm“ besonders schädlich. Eine andauernde Lärmbelastung über einem Wert von 85 dB kann zu Schwerhörigkeit führen. Hohe Lärmpegel treten beispielsweise auf Baustellen, in Druckereien, in Sägewerken, in der Lagerlogistik oder im Bereich von Flaschenwaschanlagen auf.

Abschließend kündigt die Leiterin der Arbeitsinspektion Dr. Anna Ritzberger-Moser zudem eine „Beratungsoffensive Lärm“ für das heurige Jahr an: „Wir als Arbeitsinspektion unterstützen die Beschäftigten und Betriebe auch im Rahmen einer Beratungsoffensive, bestehende Lärmbelastungen zu erkennen und Lösungen zu finden. Ein Merkblatt mit den wichtigsten Hinweisen wird dabei zur Verfügung gestellt.“

Link zu den Fokustagen: https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Agenda/Schwerpunkte_der_Arbeitsinspektion/2022-_Fokus_Tage_Laerm.de.html





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit

presse @ bma.gv.at