Grüne Wien/Berner: Grüne fordern jährlichen Willi Resetarits-Förder Preis für junge Musiker:innen

Wien (OTS) - „A Göd dürft’s euch nicht erwarten, aber ihr dürft’s mitspül’n.“ sagte Willi Resetarits in den frühen Jahren der Ostbahn-Band zu seinen Mitmusiker:innen. Ähnliches hören junge Musiker:innen leider ständig. Sie proben und üben und spielen in feuchten Kellern mit unglaublichem Enthusiasmus, aber das Leben als Musiker:in in Österreich ist hart und oft ernüchternd. Nur noch sehr selten lässt sich tatsächlich von der Musik leben, meist ist ein Brotjob nötig und die Musik bleibt über kurz oder lang auf der Strecke. Das sind keine idealen Bedingungen für kreatives Arbeiten.

Willi Resetarits hat mit der Entwicklung der Kunstfigur des „Ostbahn Kurt“ eine Generation geprägt, aber auch eine neue Form des zeitgemäßen „Wienerlieds“ geschaffen: seine Songs mischten Rock, Blues und Wienerlied mit sozialem Kommentar und scharfer Beobachtung des Lebens in der Stadt. In seinem Leben hat er sich für solidarisches Zusammenleben und für die unbedingte Unterstützung von Benachteiligten und Ausgegrenzten eingesetzt. Und oft waren die Hauptfiguren seiner Songs in ebendiesen Randgruppen zu finden.

Ursula Berner, Kultursprecherin der Grünen Wien: “Eine Stimme wie die von Willi Resetarits wird wohl so nicht wieder kommen, aber was tatsächlich schon da ist, das sind die viele Stimmen junger Musikerinnen und Musiker, die wie er das Leben in dieser Stadt einfangen, es reflektieren und kommentieren. Wir sollten mithelfen, diese Stimmen hörbar zu machen und der Stadt neue Stimmen geben. Junge Musiker:innen brauchen Unterstützung und Motivation, dass das, was sie im feuchten Kellern produzieren, einen Wert hat für die Stadt und seine Bewohner:innen hat. Deshalb bringen wir Wiener Grüne einen Antrag ein, dass die Stadt Wien in Gedenken an Willi Resetarits, an seinen Schmäh, seine Menschenliebe, seine Haltung und seine Musik, einen Förderpreis für junge MusikerInnen einführt.“

Frau Stadträtin Veronica Kaup-Hasler möge also einen jährlichen Musik-Förderpreis zu Ehren von Willi Resetarits für junge Musiker:innen mit Wiener Lokalkolorit und Alltagspoesie ausschreiben. Die Höhe des Preises soll sich am Ernst-Krenek Preis und dem Preis der Stadt Wien orientieren.

Das wäre gleichermaßen eine Förderung junger Wiener Musiker:innen und ein kreatives Gedenken an Willi Resetarits, der mit seiner Musik, seiner Persönlichkeit und seinem Engagement die Stadt und seine BewohnerInnen geprägt hat. Der Trost und Rat, den Prof. Ostbahn so viele Jahre uns allen gespendet hatte, soll nun auch jungen Musiker:innen in Form eines Preises zu Gute kommen.

