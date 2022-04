AVISO Wiener Töchtertag am 28. April: Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál besucht Töchtertag-Betriebe

Fototermine am Töchtertag

Wien (OTS) - Zwei Mal hat der Wiener Töchtertag pandemiebedingt online stattgefunden, heuer dürfen Mädchen am 28. April wieder vor Ort in den 190 teilnehmenden Wiener Betrieben einen Schnuppertag verbringen. Mehr als 2.500 Schülerinnen zwischen 11 und 16 Jahren sind dem Aufruf gefolgt, sich anzumelden und ihre Talente in Technik, Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften zu entdecken. Erstmals nehmen heuer im Rahmen des neuen Töchtertag KIDS zusätzlich auch 17 Volksschulklassen mit mehr als 300 Mädchen teil.

Vor Ort mit dabei ist Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Sie besucht drei Betriebe persönlich: die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Magistratsabteilung 39) und die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH. Wir laden Sie ein, die Stadträtin zu begleiten und bei einem der Fototermine dabei zu sein.

Das Programm von Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál am Töchtertag

08.30 Uhr: ÖBB

Treffpunkt: Hauptbahnhof 2, 1100 Wien,

Fototermin: Begrüßung der Teilnehmerinnen des Töchtertag KIDS und des Töchtertags gemeinsam mit Silvia Angelo, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG

09.20 Uhr: Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Magistratsabteilung 39)

Treffpunkt: Rinnböckstr. 15/2, 1110

Programm für Volksschülerinnen im Rahmen des Töchtertag KIDS:

Die Mädchen erlernen beim freien Bauen mit echten (sehr kleinen) Ziegelsteinen, wie ein stabiles Bauwerk hergestellt wird.

In der Brandversuchshalle erarbeiten und erfahren die Mädchen im Rahmen eines Quiz, welche Baumaterialien brennen (bzw. nicht/schwer brennbar sind) und mit welchen Materialeigenschaften das zusammenhängt.

11 Uhr: DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH

Treffpunkt: MS Admiral Tegetthoff, Anlegestelle Nr 7, Schifffahrtszentrum Handelskai 265

Programm für Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren im Rahmen des Töchtertags: Kennenlernen der Kommandobrücke, Knotenbinden, danach kleine Schiffsrundfahrt auf der Donau

Anmeldung:

Wir bitten um Anmeldung unter 0800 22 22 10 oder presse @ toechtertag.at.

Es besteht die Möglichkeit, im Begleitfahrzeug ab Treffpunkt Rathaus mitzufahren.

Es wird um die Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 ersucht. / Schluss

Datum: 28.04.2022, 08:30 - 14:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel.: 0676/8118 81983

E-mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Töchtertag-Büro

Dagmar Hemmer

Tel.: 0800 22 22 10

E-Mail: presse @ toechtertag.at

Internet: www.toechtertag.at