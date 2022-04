Einladung Pressegespräch - Präzisionsmedizin als Gamechanger bei gynäkookologischen Tumoren

Wien (OTS) - Die personalisierte Medizin (oder auch Präzisionsonkologie) hat in den letzten vier bis fünf Jahren die Behandlung von Beckentumoren fundamental verändert. Was vor gar nicht langer Zeit noch als Vision galt, ist heute in Österreich klinische Realität und für alle Frauen mit Beckentumoren von größter Bedeutung. Wie die Biomarker-gesteuerte Behandlung die Betreuung von Krebspatientinnen verändert hat, wird bei einem Pressegespräch anlässlich des World Ovarian Cancer Days erläutert.

Pressegespräch

Präzisionsmedizin als Gamechanger bei gynäkookologischen Tumoren

Mittwoch, 4. Mai 2022, 10:00 Uhr

Presseclub Concordia, Großer Saal, Bankgasse 8, 1010 Wien oder

virtuell über diesen Livestream

https://zoom.us/j/99884897388?pwd=aEFCUFNZSVBvcjE2WWN3eXY2UExBZz09

(Zugangsdaten erhalten Sie nach der Anmeldung – siehe unten)

Die Gesprächspartner:

Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Christoph Grimm , Leiter Gynäkologische Onkologie an der Medizinische Universität Wien/AKH Wien und Präsident Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie der OEGGG (AGO)

, Leiter Gynäkologische Onkologie an der Medizinische Universität Wien/AKH Wien und Präsident Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie der OEGGG (AGO) Prim. Univ.-Prof. Dr. Lukas Hefler , MBA, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Spitalspartner Ordensklinikum Linz und Konventhospital Barmherzige Brüder

, MBA, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Spitalspartner Ordensklinikum Linz und Konventhospital Barmherzige Brüder Univ.-Prof. Dr. Christian Marth , Leiter Gynäkologie und Geburtshilfe, Medizinische Universität Innsbruck



, Leiter Gynäkologie und Geburtshilfe, Medizinische Universität Innsbruck Mag. Barbara Masser-Mayerl, Corporate Communications Lead, GlaxoSmithKline Pharma



Anmeldung per Mail unter anna.steppacher @ accelent.at oder telefonisch unter +43 660 2365081.

