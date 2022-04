Gewächshaus-Spezialist GFP kooperiert mit Toolport

Vorteile für die Kunden: hohe Produktqualität, stabile Preise, kurze Lieferzeiten

Kund:innen wollen ihre Gewächshäuser und Hochbeete im Frühling möglichst rasch erhalten, um rechtzeitig ihre Pflanzen anbauen zu können. Da ist es völlig inakzeptabel, wenn die Lieferzeit mehrere Monate dauert. Und dass sich auch niemand mit stark schwankenden Preisen abfinden will, versteht sich von selbst. Als Qualitätsanbieter ist uns auch die Servicequalität sehr wichtig. Unsere Kund:innen können sich auf stabile Preise und kurze Lieferzeiten, die nicht länger als zwei Wochen sind, verlassen Wolfgang Berger, Geschäftsführer GFP International 1/3

Durch die Zusammenarbeit mit Toolport eröffnen sich uns neue Vertriebsmöglichkeiten und unsere Kunden erhalten eine noch größere Produktauswahl bei gewohnt hoher Qualität Wolfgang Berger, Geschäftsführer GFP International 2/3

Der Gartenfreude steht also nichts im Weg, weder instabile Preise noch zu lange Lieferzeiten noch mangelhafte Qualität oder unzureichendes Service. Wolfgang Berger, Geschäftsführer GFP International 3/3

Eferding/Offenbach (OTS) - Frühlingszeit ist Gartenzeit. Für Personen, die die Anschaffung eines Gewächshauses oder eines Hochbeets planen, spielt nicht nur die Qualität und Langlebigkeit der entsprechenden Produkte eine große Rolle. In Zeiten hoher Inflation und damit schwankender Preise sowie von Lieferengpässen in vielen Branchen sind auch stabile Preise und kurze Lieferzeiten von besonderer Bedeutung. GFP ist spezialisiert auf Gewächshäuser und Hochbeete, produziert in Österreich und hat, um seine Kund:innen noch zuverlässiger bedienen zu können, eine strategische Zusammenarbeit mit Toolport gestartet. Beide Unternehmen ergänzen sich optimal und treiben nun ihr Wachstum gemeinsam voran.

Toolport ist ein großes, etabliertes Handelsunternehmen für Zelte und Gartenpavillons in Europa. GFP ist spezialisiert auf die Entwicklung, den Bau und den Vertrieb von Gewächs- und Tomatenhäusern, Hochbeeten und Carports. Beide Unternehmen sind Onlinefachhändler, die ihren Kund:innen Qualitätsprodukte in Kombination mit zuverlässigem Service bieten. Durch die Kooperation kann GFP seinen Kund:innen nicht nur stabile Preise, sondern auch kurze Lieferzeiten garantieren. „ Kund:innen wollen ihre Gewächshäuser und Hochbeete im Frühling möglichst rasch erhalten, um rechtzeitig ihre Pflanzen anbauen zu können. Da ist es völlig inakzeptabel, wenn die Lieferzeit mehrere Monate dauert. Und dass sich auch niemand mit stark schwankenden Preisen abfinden will, versteht sich von selbst. Als Qualitätsanbieter ist uns auch die Servicequalität sehr wichtig. Unsere Kund:innen können sich auf stabile Preise und kurze Lieferzeiten, die nicht länger als zwei Wochen sind, verlassen “, erklärt Wolfgang Berger, Geschäftsführer GFP International.

Trend hin zu Garten und Selbstversorgung ungebrochen

Der durch die Corona-Pandemie massiv verstärkte Trend hin zu Garten und Selbstversorgung hält ungebrochen weiter an. Das Interesse am Anbau von eigenem Obst und Gemüse im Garten, am Balkon, am Dach oder auf der Urban Gardening Fläche zieht sich quer durch alle Gesellschaftsschichten und hat in weiterer Konsequenz auch die Nachfrage nach Gewächshäusern und Hochbeeten sowie Gerätehäusern und -schränken verstärkt. GFP etwa verkauft pro Jahr rund 10.000 Gewächshäuser, 500 Anlehngewächshäuser, 15.000 Hochbeete, 1.000 Gerätehäuser aus Metall, 1.500 Geräteschränke aus Metall und rund 1.500 Produkte aus dem Bereich Komposter und Carports.

Qualität Made in Austria inklusive Ersatzteile

GFP punktet bei den Kund:innen bereits seit mehr als 25 Jahren durch seine hohe Produktqualität und aktuell besonders dadurch, dass auch das Zubehör und die Ersatzteile schnell und verlässlich lieferbar sind. So können auch bestehende Kund:innen rasch und unkompliziert Ergänzungen oder Reparaturen an ihren Produkten vornehmen. Produziert wird komplett in Österreich, die Lieferung erfolgt direkt von einer der GFP-Niederlassungen in Österreich, Deutschland oder der Schweiz.

„ Durch die Zusammenarbeit mit Toolport eröffnen sich uns neue Vertriebsmöglichkeiten und unsere Kunden erhalten eine noch größere Produktauswahl bei gewohnt hoher Qualität “, so Berger. „ Der Gartenfreude steht also nichts im Weg, weder instabile Preise noch zu lange Lieferzeiten noch mangelhafte Qualität oder unzureichendes Service. “

Über die GFP Handels GesmbH

GFP ist ein Spezialist für die Entwicklung, den Bau und die Online-Vermarktung von Gewächshäusern, Hochbeeten, Tomatenhäusern, Kompostern und Carports. Das Unternehmen wurde 2010 von den Brüdern Wolfgang und Andreas Berger gegründet und beschäftigt aktuell rund 30 Mitarbeiter:innen. GFP hat seinen Hauptsitz im oberösterreichischen Eferding sowie Niederlassungen in Offenfach (Deutschland) und Lunan (Frankreich). Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 13 europäischen Ländern. GFP zeichnet sich durch hochwertige Produkte mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis aus und überzeugt seine Kund:innen durch kurze Lieferzeiten und einen zuverlässigen Service.

Mehr über GFP: https://www.gfp-international.com

Alle Informationen zu GFP International Gewächshäuser, Hochbeete, Komposter, Carports GFP International

Rückfragen & Kontakt:

Gabriela Mair

ProComm Progressive Communications

Tel.: +43 1 4085794

Mobil: +43 676 9083571

g.mair @ procomm.biz

https://www.procomm.biz