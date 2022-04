Neues Datum und legendäres Staraufgebot für die VIECC 2022

Wien (OTS) - Das lange Warten hat ein Ende! Das beste Wochenende des Jahres findet dieses Mal schon früher als erwartet statt. Die VIECC Vienna Comic Con findet heuer gemeinsam mit der VCA Vienna Challengers Arena auf vielfachen Wunsch von Fans und Ausstellern bereits am 1. und 2. Oktober in der Messe Wien statt. Auch die ersten Entertainmentgäste stehen bereits fest: Christopher Lambert, Highlander und Film-Legende, sowie die zauberhafte Anna Shaffer, bekannt aus Harry Potter und The Witcher.

Der Countdown zum absoluten Jahreshighlight kann gestartet werden! Das Feedback von Fans und Ausstellern wurde zu Herzen genommen und die VIECC Vienna Comic Con und die VCA Vienna Challengers Arena auf den 1. und 2. Oktober 2022 vorverlegt. Wie gewohnt wird dieses Ausnahmeevent rund um Stars, Film, Comics, Cosplay und Fandom in Reinkultur in der Messe Wien im 2. Bezirk stattfinden.



Auf der VIECC Vienna Comic Con steht Unterhaltung groß auf dem Programm. Neben der Game Zone, in der sich alles um Brettspiele, Tabletop, Pen & Paper, Trading Card Games und mehr dreht, wird in der Family Fun Zone den jüngsten Besuchern und Familien ein eigener Kids Cosplay Contest, Malen, Spiele und vieles mehr geboten. In der Fantasy Factory können Fans aller Genres Buchautoren treffen und bei Live-Lesungen dabei sein sowie in der Show-Fighting-Arena, in die Welt von LARP (Live Action Role Play) eintauchen.

Fangroups und Cosplayer finden auf der VIECC 2022 mit der Cosplay Central ihre Bühne, um sich und ihre großartigen Kostüme zu präsentieren. Absolutes Highlight ist der internationale Cosplay Contest Cosplay Central Crown Championships, deren Gewinner am Finale auf der C2E2 in Chicago teilnehmen.



Hier schlagen Künstler-Herzen höher - die VIECC Vienna Comic Con ist auch Schauplatz für eine der beeindruckendsten und größten Artist Alleys in ganz Europa, wo Künstler ihre Arbeiten aus unterschiedlichsten Genres präsentieren und zum Verkauf anbieten.



Es kann nur einen geben



Auch die ersten Entertainment Guests stehen schon fest. Bereits für 2020 war der legendäre Highlander und Mortal Kombat Gott „Raiden“, Christopher Lambert, als Stargast geladen. Fans können aufatmen, denn der Beowulf- und Tarzan-Darsteller hat sich für die diesjährige Ausgabe bereits fix angekündigt.



Magischer Stargast



Die zauberhafte und talentierte Anna Shaffer, bekannt durch ihre Rolle als „Romilda Vane“ in Harry Potter und aktuell in der Netflix-Hitserie „The Witcher“ als Zauberin „Triss Merigold“ zu sehen, gesellt sich zum aktuellen Staraufgebot.



Geballtes E-Sport-Entertainment



Gleichzeitig mit der VIECC Vienna Comic Con findet auch die VCA Vienna Challengers Arena statt. Auf die Besucher und Teilnehmer warten hier hoch dotierte Turniere - in Spielen wie FIFA, Super Smash Bros. Ultimate, Minecraft und mehr - sowie internationale Turniergäste.



Aufgeschoben ist nicht aufgehoben



Bereits gekaufte Tickets, unabhängig der Kategorie, sind weiterhin gültig. Sie sind automatisch die Eintrittskarte für die diesjährige VIECC Vienna Comic Con sowie VCA Vienna Challengers Arena.



May the 4th & Revenge of the 5th – 10 Prozent Ticket-Aktion



Nicht nur Star Wars-Fans haben dieses Jahr am 4. und 5. Mai 2022 Grund zur Freude. An beiden Tagen sind Tickets (ausgenommen VIP-Kategorien) für die VIECC Vienna Comic Con um 10 % vergünstigt. Erhältlich unter www.viecc.com/tickets.

