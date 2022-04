Junge österreichische Musik im ORF RadioKulturhaus im Mai: „Kreiml & Samurai“, „Sophia Blenda“ und „Live@RKH: Downers & Milk“

Wien (OTS) - Im Mai stehen drei Konzerte im RadioKulturhaus ganz im Zeichen junger österreichischer Musik. Den Auftakt macht das Wiener Rapper-Duo „Kreiml & Samurai“ am Samstag, den 7. Mai. Am Dienstag, den 10. Mai gibt Sängerin Sophie Blenda ihr erstes Solo-Konzert in Wien und im Rahmen der Reihe „Live@RKH“ ist am Dienstag, den 17. Mai die siebenköpfige Band „Downers & Milk“ zu hören. Die drei Konzerte im Großen Sendesaal beginnen jeweils um 20.00 Uhr.

„Und täglich grüßt das Untier“ heißt das neue Mixtape von „Kreiml & Samurai“, dessen Live-Premiere es am Samstag, den 7. Mai (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses zu hören gibt. Das Wiener Duo ist bekannt für seinen Dialektrap, seit 2017 und der Debütnummer „Wiener“ stürmte „Kreiml & Samurai“ mehrmals an die Spitze der FM4-Charts – etwa gemeinsam mit Voodoo Jürgens und „3 Nagetiere“ sowie mit „Ganz Wien“, dem Herzstück des Albums „Auf olle 4re“. Das Konzert kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Sophia Blenda aka Sophie Löw, bisher vor allem als Sängerin der Wiener Band „Culk“ bekannt, gibt am Dienstag, den 10. Mai (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses ihr erstes Wien-Konzert. Mit dem Soloprojekt „Sophia Blenda“ widmet sich die für ihre markante Stimme bekannte Singer-Songwriterin Sophie Löw mit gewohnt außergewöhnlichen Texten den Themenkomplexen Angst, Selbstbestimmung, Gewalt und Schwesternschaft. Im musikalischen Zentrum ihres Kammer-Pops steht das Klavier. Auch dieses Konzert kann via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at mitverfolgt werden.

„Live@RKH: Downers & Milk“ findet am Dienstag, den 17. Mai im ORF RadioKulturhaus statt, Beginn: 20.00 Uhr. Mit der siebenköpfigen Band zieht das Genre Folk Noir in den Großen Sendesaal ein. Gestartet hat das Kollektiv als „Zwei-Mann-Projekt“ rund um Maxim Eczyk und Michael Varga. Die erste EP wurde noch als Duo im Wohnzimmer aufgenommen, innerhalb von drei Jahren ist die Band zum aktuellen Ensemble gewachsen, dessen Songs – wie „Off By One“, „Lovers. Almost.“ und „Superego“ – sich im Spannungsfeld zwischen intimen Melodien und kraftvollen Ausbrüchen bewegen. Der Eintritt für jedes dieser drei Konzerte beträgt EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

