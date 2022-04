Grüne Leopoldstadt/Seitz: Bürger:innenversammlung zur Venediger Au: Mitreden und Informieren

Wien (OTS) - Um mehr Licht in die bevorstehende Verbauung der Venediger Au zu bringen und Anrainer:innen die Gelegenheit zu geben, sich zu informieren und mitzureden, haben die Grünen Leopoldstadt eine Bürger:innenversammlung initiiert. Diese findet nun am 29. April um 17 Uhr im Haus der Begegnung, Praterstern 1, statt. „Die Bürger:innenversammlung bietet Gelegenheit, Bezirksvorsteher Nikolai und seine SPÖ zu befragen und ihn mit Einwänden gegen eine neue Halle in der Venediger Au zu konfrontieren. Wir haben diese Versammlung verlangt, weil die Bevölkerung sonst überhaupt keine Möglichkeit gehabt hätte, bei diesem Monsterprojekt mitzureden“, so Bernhard Seitz, Bezirksvorsteher-Stellvertreter (Grüne):



„Wir sprechen uns klar gegen die Verbauung der Venediger Au aus, weil es im Jahr 2022, mitten in der Klimakrise, völlig verantwortungslos ist, einen zentralen Grün- und Erholungsraum mit einer Halle zuzubetonieren. Stattdessen könnte die Stadt die Chance nutzen, die Sport & Fun Halle gemeinsam mit Fernbusterminal und Sport Arena Wien neu zu errichten, also praktisch am alten Standort, wo sie gut funktioniert hat“, so Seitz.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at