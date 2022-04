PAYUCA: Flächendeckende Digitalisierung der RAAB & RAAB Immobiliengruppe

Mehr als 20 Immobilienstandorte in Wien werden von PAYUCA zukunftsfit gemacht

Wien (OTS) - Der Einsatz von Smart Access ermöglicht den Bewohner:innen der RAAB & RAAB Immobiliengruppe völlig automatisierte Zufahrtsprozesse und der Verwaltung PCC Immobilienmanagement GmbH moderne Parkplatzverwaltung in Echtzeit via Dashboard, exklusive Schlüssel- oder Funksenderaufwand. Nach der erfolgreichen Pilotphase im TABA Tower, bei der neben Smart Access auch Smart Revenue zum Einsatz kam, setzt das Wiener Familienunternehmen RAAB & RAAB mit PAYUCA die flächendeckende Digitalisierung aller Autostellplätze um.

The future is now: Das hat die RAAB & RAAB Immobiliengruppe bereits 2015 erkannt und schon damals in Sachen innovative Garagenverwaltung auf das junge Start-up PAYUCA gesetzt. Sieben Jahre und eine Erfolgsgeschichte später kommt es zum großen Roll-out in ganz Wien. Dabei profitieren sowohl die Bewohner:innen als auch die Verwaltung PCC Immobilienmanagement GmbH der neu ausgestatteten Wohngebäude in erster Linie von Smart Access. Nun werden Garagentore automatisch via Kennzeichenerkennung geöffnet und Berechtigten eine bequeme Zufahrt gestattet. Durch die moderne Zufahrts- und Managementtechnologie erfährt PCC Immobilienmanagement GmbH ein völlig neues Verwalten der Garagen und eine enorme Erleichterung im Arbeitsalltag: Mittels Dashboards kann die Auslastung aller ausgestatteten Garagen in Echtzeit eingesehen werden und Zufahrtsberechtigungen werden in Sekundenschnelle erteilt. Sowohl für PCC Immobilienmanagement GmbH als auch für die Bewohner:innen gehört lästiger Schlüsselaufwand inklusive Kaution, Verlust sowie Weitergabe oder Herausforderungen mit Funksendern dank PAYUCA der Vergangenheit an.

„Wir freuen uns sehr, die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit mit PAYUCA zu intensivieren und unsere Immobilien gemeinsam zukunftsfit zu machen. Die intelligente Software minimiert den Verwaltungsaufwand – zeitgleich freuen wir uns über die positive Resonanz unserer Kund:innen, sie sind aufgrund der Digitalisierungsmaßnahmen zufriedener und genießen den Comfort durch die Kennzeichenerkennung und innovative Zutrittsmedien, wie der PAYUCA App“, so Elisabeth Raab, Managing Partnerin bei RAAB & RAAB.



Use Case: Smart Revenue & Smart Access im TABA Tower in Wien

Im Rahmen einer Pilotphase kamen im TABA Tower mit Smart Access und Smart Revenue zwei Produkte des PAYUCA Portfolios zum Einsatz. Das imposante Neubauprojekt von RAAB & RAAB, das sich direkt neben der Therme Oberlaa befindet und 2020 erbaut wurde, umfasst Stellplätze für PKW‘s, die sich durch Smart Access digitaler Zufahrt erfreuen. Darüber hinaus werden mit dem Einsatz von Smart Revenue leerstehende Parkplätze für Kurz- und Dauerparker zur Verfügung gestellt. Alle User der PAYUCA Smart Parking App können dadurch bestimmte Parkplätze des TABA Towers nutzen. „Mit der Umsetzung von Smart Revenue im TABA Tower ist es uns wieder gelungen, bestehende Ressourcen optimal zu nutzen. Durch die ideale Verkehrsanbindung zur U1 Station Oberlaa sind die Parkplätze auch für Besucher:innen und Pendler:innen sehr attraktiv“, betont Wolfgang Wegmayer, Co-CEO von PAYUCA, und führt weiter aus: „Smart Revenue ermöglicht es den Eigentümer:innen von Garagenstellplätzen diese via PAYUCA App an Kurz- und Dauerparker:innen zu vermieten und damit nicht nur das Parkplatzproblem in der Stadt zu lösen, sondern zeitgleich auch eine weitere Einnahmequelle zu schaffen.“ Wie bei allen Produkten aus dem Portfolio von PAYUCA fungiert das Proptech auch bei Smart Access und Smart Revenue als Full-Service-Anbieter, begleitet den gesamten Planungs- sowie Installationsprozess und steht auch danach beratend zur Verfügung.

Über PAYUCA

PAYUCA hat es sich zum Ziel gemacht, das Parken und Laden abseits der Straße so einfach & effizient wie möglich zu gestalten. Mit der PAYUCA Smart Parking-App deckt das Wiener Unternehmen seit 2017 erfolgreich Kurzparkbedürfnisse für mehr als 35.000 registrierte Autofahrer an über 70 Garagenstandorten ab. Mit seinen Parkraum- & E-Lademanagement Lösungen für die Wohnungswirtschaft, konzentriert sich PAYUCA dabei auf klassische Mietwohnhäuser. Immobilieneigentümer und Hausverwalter können durch unsere Lösungen einerseits ihren Leerstand monetarisieren und ihre Dauerparker einfach digital verwalten sowie dem Dauerparker ermöglichen sein E-Fahrzeug in der Garage direkt am Stellplatz zu laden. PAYUCA Parking Solutions hat derzeit 30 Mitarbeiter.

Weitere Informationen: https://payuca.solutions/de/

