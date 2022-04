Jobs für Geflüchtete

Jobplattform „ukrainejobs.at“: Nach einem Monat bereits 844 Bewerbungen versendet

Wien/Linz (OTS) - Rund einen Monat ist es her, dass Österreichs größtes Jobportal karriere.at in Kooperation mit anderen Recruiting-Unternehmen die kostenlose Jobplattform ukrainejobs.at für Geflüchtete aus der Ukraine gelauncht hat. Seither haben zahlreiche österreichische und international tätige Unternehmen insgesamt knapp 900 Jobs darauf veröffentlicht. Auch ukrainische Bewerber*innen nehmen das Angebot gut an, was eine beachtliche Anzahl an Bewerbungen zeigt.

Um ukrainische Geflüchtete bei der Integration auf dem österreichischen Arbeitsmarkt zu unterstützen, haben Österreichs größtes Jobportal karriere.at, die größte mobile Job-Plattform des Landes hokify, das Performance-Recruiting-Portal jobs.at sowie der Anbieter von Bewerbermanagement-Softwarelösungen eRecruiter Mitte März ukrainejobs.at ins Leben gerufen. Die kostenlose Jobplattform bietet rasche und vor allem unbürokratische Unterstützung für ukrainische Schutzsuchende auf dem österreichischen Arbeitsmarkt.

ukrainejobs.at von Unternehmen wie Bewerber*innen gut angenommen

Bereits innerhalb der ersten Tage haben mehr als 200 Unternehmen über 300 Jobangebote auf ukrainejobs.at gelistet. Aktuell sind es bereits 600 Unternehmen mit knapp 900 Jobinseraten. Das Angebot reicht vom Job in der Gastronomie, über Handwerks- und Handels-Jobs bis hin zu hochqualifizierten Stellen im IT-Sektor. „ Mehr als 800 Bewerbungen wurden bisher über die Plattform versendet. Das zeigt, dass das Angebot auch von Kandidat*innenseite gut angenommen wird “, so Georg Konjovic, CEO von karriere.at.

Ziel der Plattform ist, Geflüchteten aus der Ukraine bei der Bewerbung einfach und unbürokratisch zu helfen. Bisher wurden in Österreich rund 47.000 blaue Vertriebenen-Karten für den Zugang zu Jobs und Sozialleistungen gedruckt – ein Zeichen dafür, dass einige geflüchtete Ukrainer*innen Österreich auch längerfristig zur Heimat machen wollen. Arbeit zu haben ist dabei ein wesentlicher Faktor. Sie sorgt für finanzielle Sicherheit, Ablenkung und Routine.

Unternehmen können helfen und dabei den eigenen Betrieb bereichern

„ Als Unternehmen hier einen Beitrag zu leisten, indem man freie und passende Stellen auf ukrainejobs.at inseriert, heißt nicht nur, Menschen in einer Notlage zu unterstützen. Man kann damit auch den eigenen Betrieb bereichern – etwa durch Diversität und neue Perspektiven “, so Georg Konjovic, „ zudem kann die Vermittlung passender Arbeitsstellen sowohl für Geflüchtete als auch für Unternehmen eine Win-win-Situation bedeuten: Der Personalbedarf in Österreich wächst und so kann mit entsprechenden Jobangeboten dem Fach- und Arbeitskräftemangel zumindest ein Stück weit entgegengewirkt werden. Zur selben Zeit wird geflüchteten Ukrainer*innen eine faire Chance vermittelt, um ihre Qualifikationen auch fernab ihres Heimatlands entsprechend einzusetzen und sich so eine neue Basis zu schaffen. “

Zur Jobplattform ukrainejobs.at

