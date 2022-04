Almdudler Zuckerfrei gibt es erstmalig in der ikonischen 0,35 Liter Glas-Mehrweg-Formflasche

Wien (OTS) - Es wird Frühling und damit kommt die Zeit für geselliges Draußensein mit Familie und Freunden, beim Wandern, Radln und Grillen. Wenn die Natur erwacht und wir uns wieder bewusster bewegen und verstärkt auf unser Wohlbefinden achten, rücken bei vielen Menschen zuckerfreie Lebensmittel mehr in den Fokus. „ Für all diese haben wir jetzt eine gute Nachricht: Erstmalig gibt es Almdudler Zuckerfrei auch in unserer beliebten ikonischen 0,35 Liter Glas-Mehrweg-Formflasche “, verkündet Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein den besonderen Zugang in der Almdudler Sortimentsfamilie. Die erfrischende, zuckerfreie Almdudlervariante kleidet sich damit ab sofort so kultig wie das Original, nur eben mit 0% Zucker und nur 1,4 Kilokalorien pro 100 ml. „ Damit kommen wir den Wünschen aller Almdudler Fans nach, die zwar auf Zucker, aber nicht auf das einzigartige Almdudler Geschmackserlebnis verzichten möchten “, freut sich auch Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler. Die zuckerfreie Erfrischung kommt wie die komplette Produktpalette von Almdudler ohne Konservierungsmittel aus und ist vegan zertifiziert und wird wie alle anderen Almdudlersorten CO2-neutral produziert.

Almdudler Formflasche – eine Liebesgeschichte

„ Unsere 0,35 Liter Glas-Mehrweg-Formflasche ist seit ihrer Einführung im Jahr 1957 die Ikone der Marke “, erzählt Heribert Thomas Klein. „ Dahinter steckt eine Liebesgeschichte: Mein Vater hat meine Mutter zur Hochzeit mit der neuen Almdudler Alpenkräuterlimonade überrascht und sie in eben dieser Flasche überreicht. Inzwischen hat sie Kultstatus und weit über die Grenzen hinaus einen sehr hohen Wiedererkennungswert. “ Bereits seit 1984 führt das österreichische Familienunternehmen Almdudler Zuckerfrei. Damals handelte es sich um die erste Sortimentserweiterung neben dem unverwechselbaren Almdudler Original. „ Es wurde daher nun höchste Zeit, auch Almdudler Zuckerfrei durch die Abfüllung in der Formflasche zu adeln “, ergänzt Schilling.

Aktivierung mit dudeligem Augenzwinkern

Lust auf das erfrischend dudelige Vergnügen machen in diesem Jahr neue TV-Spots sowie zahlreiche digitale Kommunikationsaktivitäten, die jeweils mit dudeligem Augenzwinkern überraschen. Dazu kommen, OOH-Schwerpunkte, POS-Aktivierung, Influencer-Kooperationen und viele weitere Maßnahmen. Almdudler Zuckerfrei in der nachhaltigen ikonischen Glas-Mehrweg-Formflasche ist ab April in der österreichischen Gastronomie sowie im Lebensmittelhandel und C&C erhältlich.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1975 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.



„Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“

www.almdudler.com

