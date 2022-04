OeKB engagiert sich bei Teach For Austria für Chancengleichheit und veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

Unterrichtsstunde mit Vorstandsmitglied Helmut Bernkopf und Bewerbungscoaching - Nachhaltigkeitsbericht mit Highlights 2021 und Strategiezielen

Wien (OTS) - Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) unterstützt bereits seit 2016 die Initiative Teach For Austria, die sich für bessere Bildungs- und Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien einsetzt. Vorstandsmitglied Helmut Bernkopf hat letzte Woche eine interaktive Unterrichtsstunde an der Fachmittelschule Wien 21 gestaltet, gestern haben Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule (Dr. Theodor Körner II) St. Pölten in der OeKB ein Bewerbungscoaching erhalten. Ausführliche Informationen über das gesellschaftliche Engagement der OeKB Gruppe sowie die vielfältigen Maßnahmen und Ziele in allen Bereichen sind im Nachhaltigkeitsbericht 2021 nachzulesen.

„Jedes Kind hat die Chance auf ein gutes Leben – egal, wie viel Geld oder Bildung seine Eltern haben.“ Das ist die Vision von Teach for Austria, welche die OeKB im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt. Nicht nur finanziell, sondern auch mit persönlichem Engagement. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nach einer coronabedingten Unterbrechung wieder eine interaktive Unterrichtsstunde an einer Schule gestalten zu können. Ich hoffe, ich konnte die zahlreichen Fragen der Schülerinnen und Schüler zufriedenstellend beantworten und vor allem auch die Chancen aufzeigen, die eine gute Ausbildung, Ausdauer und Selbstbewusstsein ermöglichen“, erläutert Helmut Bernkopf, im Berufsalltag als OeKB-Vorstand für den Bereich Export Services zuständig.

Im Rahmen der Kooperation mit Teach for Austria haben gestern zudem Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf der Neuen Mittelschule (Dr. Theodor Körner II) St. Pölten die OeKB in der Wiener Innenstadt besucht. Nach einer Begrüßung im stilvollen Reitersaal und einer Führung durch das Haus standen ein Impulsvortrag „Wie bewerbe ich mich richtig?“ und anschließende Workshops am Programm. Dabei haben aktuelle und ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten der OeKB das HR-Team unterstützt und den Jugendlichen praktische Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung gegeben.

Nachhaltigkeitsbericht der OeKB Gruppe online verfügbar

Detaillierte Informationen zu weiteren Aktivitäten im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung sind im Nachhaltigkeitsbericht der OeKB-Kreditinstitutsgruppe (OeKB AG, Oesterreichische Entwicklungsbank AG, OeKB CSD GmbH und Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH) nachzulesen. Darin werden auch die Meilensteine 2021 sowie die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie 2021 – 2025 beschrieben. Zu den konkreten Zielvorgaben für 2025 in den drei Bereichen Kerngeschäft, Mitarbeitende und Bankbetrieb zählen beispielsweise eine substanzielle Erhöhung des Refinanzierungsvolumens über Sustainability und Transition Bonds, ein Frauenanteil in Führungspositionen von 40 Prozent oder ein CO2-klimaneutraler Bankbetrieb in Scope 1 und Scope 2.

Dazu Angelika Sommer-Hemetsberger, im OeKB-Vorstand für die Kapitalmarktaktivitäten zuständig: „Mit dem Kerngeschäft der OeKB verfügen wir über einen wertvollen Hebel, um einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung zu leisten. Unsere Export Services zielen auf nachhaltige Industrialisierung ab, unsere Kapitalmarkt Services fördern eine widerstandsfähige Infrastruktur, und Innovation forcieren wir intern sowie extern. So ist die Orientierung an den Sustainable Development Goals gelebte Realität in der OeKB.“

Der Nachhaltigkeitsbericht ist online unter http://berichte.oekb.at verfügbar.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

