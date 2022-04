Jubilant Therapeutics Inc. verabreicht beim ersten Patienten die Dosis für die Phase I

II-Studie zur Untersuchung von JBI-802, einem dualen Inhibitor von LSD1 und HDAC6, bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren

Bedminster, N.J. (ots/PRNewswire) -

JBI-802 ist der erste oral verabreichte, duale äquipotente Hemmstoff von LSD1 und HDAC6

JBI-802 zeigte synergistische Anti-Tumor-Aktivität in Tiermodellen

Jubilant Therapeutics Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, das niedermolekulare Präzisionstherapeutika entwickelt, um den ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu decken, gab heute die Verabreichung der Dosis für den ersten Patienten in einer klinischen Studie der Phase I/II mit JBI-802 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren bekannt. JBI-802 ist der erste kleinmolekulare, oral verabreichte duale Inhibitor von LSD1 und HDAC6, der in Tiermodellen eine synergistische Anti-Tumor-Aktivität gezeigt hat.

Bei der Phase I/II-Studie handelt es sich um eine offene, zweiteilige Dosis-Eskalations- und Expansionsstudie, die dazu dient, die Sicherheit und Verträglichkeit von JBI-802 zu definieren, prädiktive Biomarker zu erforschen und die vorläufige Aktivität von JBI-802 bei mehr als 100 Studienteilnehmern mit fortgeschrittenen soliden Tumoren zu bewerten. Weitere Informationen über die klinische Studie finden Sie unter NCT05268666.

Hari S Bhartia, Chairman, Jubilant Therapeutics Inc. teilte zu der Ankündigung mit: „Wir haben einen langen Weg von der Entdeckung des Medikaments bis zur ersten Verabreichung am Menschen zurückgelegt. Wir freuen uns darauf, das Leben der Patienten zu verbessern. Unsere Expertise im strukturbasierten Wirkstoffdesign und in der medizinischen Chemie ermöglicht es uns, differenzierte Präzisionstherapeutika mit wirklich innovativen Eigenschaften zu entwickeln."

Syed Kazmi, Chief Executive Officer, Jubilant Therapeutics Inc. sagte: „JBI-802 moduliert effektiv zwei validierte onkologische Zielmoleküle mit ähnlicher Affinität und schneller On-/Off-Expositionskinetik, was zu einer synergistischen Anti-Tumor-Aktivität mit einem geringeren Risiko einer Thrombozytopenie führt. Dies ist unser erster intern entwickelter Produktkandidat, der in die klinische Entwicklung geht. Zu den weiteren fortgeschrittenen Programmen gehören ein oral verabreichter, ins Gehirn eindringender Inhibitor von PRMT5, JBI 778, und ein oral verabreichter, ins Gehirn eindringender PDL1-Inhibitor, JBI 2174, unter anderem für neurologische Krebserkrankungen."

Informationen zu JBI-802

JBI-802 ist ein neuartiger, oral zu verabreichender, potenter und selektiver dualer Hemmstoff für zwei epigenetische Ziele des CoREST-Komplexes: LSD1 und HDAC6. Es zielt auf die Modulation von Stammzellen durch Hemmung von LSD1 ab und moduliert die Immunsuppression durch isoformselektive Hemmung von HDAC6. Die präklinische Forschung hat seine synergistische Anti-Tumor-Aktivität gezeigt, die im Vergleich zu einem der beiden Targets allein überlegen ist, sowie ein günstiges Sicherheitsprofil ohne signifikante Sicherheitsbedenken oder Akkumulation. Es wird sowohl bei soliden Tumoren wie kleinzelligem Lungenkrebs und neuroendokrinem Prostatakrebs als auch bei hämatologischen Krebsarten wie akuter myelogener Leukämie, myelodysplastischem Syndrom und anderen myeloproliferativen Krebsarten untersucht.

Informationen zu Jubilant Therapeutics Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. ist ein patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das potente und selektive niedermolekulare Modulatoren entwickelt, um ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu decken. Die fortschrittliche Discovery-Engine integriert strukturbasiertes Design und Rechenalgorithmen, um neuartige Präzisionstherapeutika zu entdecken und zu entwickeln – sowohl für First-in-Class-Targets als auch für validierte, aber schwer zu behandelnde Targets in genetisch definierten Patientenpopulationen. Das Unternehmen bringt sein am weitesten fortgeschrittenes Programm, den ersten dualen LSD1/HDAC6-Inhibitor seiner Klasse, im ersten Halbjahr 2022 in eine klinische Phase I/II-Studie, gefolgt von weiteren INDs mit neuartigen hirngängigen Modulatoren von PRMT5 und PDL1 sowie PAD4-Inhibitoren in der Onkologie und in entzündlichen Indikationen. Jubilant Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Bedminster, New Jersey, und wird von weltweit anerkannten Meinungsführern und wissenschaftlichen Beiratsmitgliedern geleitet. Weitere Information finden Sie auf www.jubilanttx.com oder folgen Sie uns auf Twitter @JubilantTx oder LinkedIn.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Robert Flamm,

rflamm @ burnsmc.com ; Katie Larch,

klarch @ burnsmc.com / Dr. Grace Kim,

GKim @ burnsmc.comInvestor Kontakt: Monique Kosse,

Monique @ lifesciadvisors.com / Brian Hicks,

bhicks @ lifeadvisors.com; Telefon: 212,213.0006