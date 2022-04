CGTN: China wünscht sich Weltklasse-Universitäten mit chinesischem Charakter

Peking (ots/PRNewswire) - China hat sich zum Ziel gesetzt, Weltklasse-Universitäten aufzubauen, die chinesischen Eigenarten Rechnung tragen.

Während eines Besuchs an der Renmin-Universität in China am Montag sagte der chinesische Präsident Xi Jinping, dass Chinas Universitäten tief in China verwurzelt sein und nicht einfach ausländische Standards und Modelle kopieren sollten.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ist, betonte, dass man bei der Leitung der Universitäten der Parteiführung folgen und die revolutionären Traditionen weitergeben solle.

Sein Besuch an der Universität in Peking fand im Vorfeld des chinesischen Tages der Jugend statt, der am 4. Mai begangen wird. Im Namen des Zentralkomitees der KPCh übermittelte Xi den jungen Menschen aller ethnischen Gruppen im ganzen Land feierliche Grüße.

Xi ruft zu mehr ideologisch-politischen Kursen auf, um die moralischen Werte der Schüler zu stärken

Xi besuchte ein intelligentes Klassenzimmer für ideologisch-politische Kurse, setzte ich mit Studenten zusammen, hörte ihnen aufmerksam zu und beteiligte sich an ihren Diskussionen.

Xi betonte, dass der ideologisch-politische Unterricht die ihm gebührende Rolle bei der Förderung der moralischen Werte spielen sollte, und rief dazu auf, diesen Unterricht auf die Bedürfnisse der jungen Menschen in den verschiedenen Entwicklungsphasen abzustimmen.

Xi äußerte die Hoffnung, dass alle jungen Menschen im Lande die Anweisungen der Partei beherzigen, nach nationaler Verjüngung streben und fleißig arbeiten, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Xi rief auch dazu auf, die Lehrerausbildung zu stärken.

Xi fordert Studenten auf, im Leben alles zu geben

In seiner Ansprache an die Studenten forderte er sie auf, im Leben alles zu geben und die bestmögliche Leistung zu erbringen.

Xi verglich das Leben mit einem Lauf und sagte, er hoffe, dass die Studenten „auf dem Streckenabschnitt ihrer Jugend so stark wie möglich laufen" und dass sie „den Erwartungen an ihre Jugend, den Erwartungen ihrer Zeit und ihres Volkes gerecht werden" könnten.

Die Renmin University of China gehört laut dem jüngsten Ranking des unabhängigen chinesischen Universitätsdienstes Cuaa.net zu den 10 besten Universitäten in China. Der chinesische Vizepremier Liu He ist einer der berühmten Alumni der Universität.

Die Geschichte der Renmin University of China geht auf die 1937 gegründete Shanbei Public School zurück. Die Universität hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt; ihr Schwerpunkt liegt auf den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie auf dem Studium des Marxismus.

Bei seinem Besuch erfuhr Xi auch von den Bemühungen, den Schutz und die Nutzung antiker Bücher zu stärken und Anwendungen für theoretische Forschungsergebnisse zu suchen.

https://news.cgtn.com/news/2022-04-25/Xi-Jinping-inspects-Renmin-University-of-China-19w3bavqqD6/index.html

Video - https://youtu.be/bJGuiF1TPs0

Rückfragen & Kontakt:

Jiang Simin,

+86-188-2655-3286,

cgtn @ cgtn.com