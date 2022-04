iF Design Award 2022: Dreame Technology erhält neue internationale Designauszeichnung

Peking (ots/PRNewswire) - Dreame Technology („Dreame"), ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Haushaltsreinigungsgeräte, ist für seinen Roboterstaubsauger Dreame Bot W10 in der Kategorie Bedienoberfläche mit dem renommierten iF Design Award 2022 ausgezeichnet worden. Es ist die zweite Auszeichnung für das Unternehmen in diesem Jahr. Anfang März war es mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet worden.

Der 1954 gegründete iF Design Award ist einer der weltweit führenden und renommiertesten Designwettbewerbe. In diesem Jahr wurden 10.776 Beiträge dafür eingereicht – ein Rekord. Nach einer Vorauswahlrunde bewerten die Juroren die verbleibenden Beiträge anhand von fünf Kriterien – Idee, Form, Funktion, Differenzierung und Wirkung.

„Wir bei Dreame Technology sind der Überzeugung, dass hervorragende Erfahrungen durch durchdachtes, grenzüberschreitendes Design ermöglicht werden", erklärte Terry Tian, Leiter Produktdesign bei Dreame Technology. „Unser Ziel ist es, unsere Produkte kontinuierlich mit neuen Ideen und bahnbrechenden Funktionen zu erneuern, damit die Verbraucher eine hervorragende, nahtlose Reinigung genießen können. Die ultimative Erfahrung muss anspruchsvoll, leistungsstark und praktisch sein, und es ist unsere Mission, dies umzusetzen."

Der Dreame Bot W10 besticht durch innovative Design- und Produktmerkmale, während die nahtlose, elegante Benutzeroberfläche der dazugehörigen App es dem Nutzer ermöglicht, die leistungsstarke Funktionalität des Roboters ganz einfach zu nutzen. Dank fortschrittlicher LiDAR-Navigation und simultaner Lokalisierungs- und Kartierungstechnologie (SLAM) erstellt der Staubsauger auf intelligente Weise eine Karte der vielen Räume und Ecken innerhalb des Hauses, die dann übersichtlich in der App angezeigt wird. Mit der App können die Benutzer auch Zonen festlegen, die der Staubsauger umfahren soll, und wichtige Reinigungsbereiche eingeben. Die App ermöglicht auch das so genannte „Multi-Floor-Mapping", was für Benutzer nützlich ist, die auf mehreren Etagen leben, weil dadurch nicht mehrere Karten erstellt werden müssen.

Neben der klaren und einfachen Benutzeroberfläche der App bietet der W10 leistungsstarke Funktionen, die die Reinigungseffektivität und -effizienz steigern. Sein 2-in-1-System zum Saugen und Wischen mit seiner ultrabreiten Walzenbürste und 4.000 Pa Saugleistung macht die Reinigung gründlicher, während ein 450 ml großer Staubbehälter und zwei Drehmopps das Reinigungserlebnis perfektionieren. Er verfügt auch über eine automatische Wischmopp-Reinigung und Heißlufttrocknung mit geringem Geräuschpegel, wodurch sichergestellt wird, dass der Staubsauger frisch und sauber bleibt und störungsfrei funktioniert.

Dreame legt großen Wert auf F&E und Design, und das wird anhand seiner Produktreihe an Technologie- und Produktinnovationen deutlich. Der Akku-Staubsauger Dreame V12 Pro, der Ende 2021 auf den Markt gekommen ist, ist ein Hochgeschwindigkeits-Reinigungsgerät mit einem Motor, der bis zu 160.000 Umdrehungen pro Minute erreicht. Diese Errungenschaft ergibt sich aus Dreames unerschütterlichem Fokus auf die Förderung von Innovation: Mehr als 50 % der Belegschaft von Dreame sind Ingenieure, und die F&E-Abteilung veranstaltet wöchentliche Seminare, an denen auch Nicht-Ingenieure teilnehmen können. Beflügelt von dieser Kultur der Innovation widmet sich Dreame einem neuen Zeitalter intelligenter, bequemer und angenehmer Reinigungserlebnisse.

