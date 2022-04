European Brand Institute lädt zum Sustainable Brand Talk anlässlich #WorldIPDay

Wien (OTS) - Am 26. April 2022 lud das European Brand Institute anlässlich des Welttags des geistigen Eigentums zum Sustainable Brand Talk, via live-stream aus dem APA Pressezentrum.

Jedes Jahr am 26. April wird der Welttag des geistigen Eigentums (#WorldIPDay) begangen, um auf die Bedeutung der Rechte an geistigem Eigentum hinzuweisen. Dem diesjährigen Motto „Innovating for a better future“, wurde beim Sustainable Brand Talk der Frage nachgegangen, welche Rolle die Rechte an geistigem Eigentum (IP) bei der Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit spielen.

“Die globale Wirtschaft wird dominiert von geistigem Eigentum und immateriellen Vermögenswerten, insbesondere starken und wertvollen Marken“ erklärte Gerhard Hrebicek, Präsident European Brand Institute in seinem Eröffnungsstatement. „IP-Rechte, insbesondere Marken sind heutzutage die wertvollsten und immer noch am wenigsten verstandenen Vermögenswerte“, gab er zu bedenken

Im Expertentalk unter der Leitung von Sonja Kato mit Julia Andras, LGP Law Attorneys, Valerie Höllinger, Austrian Standards Institute, Standortanwalt Alexander Biach, Wirtschaftskammer Wien, Herbert Kovar, Deloitte Tax Österreich und Gerhard Hrebicek, European Brand Institute zum Thema „Innovating for a better future“ ging man der Frage nach, wie Marken und IP-Rechte Innovation und Wirtschaftswachstum beflügeln, als Sicherheit für alternative Finanzierungformen genutzt werden können und warum Tokenisierung künftig den Kapitalmarkt prägen wird.

„Die Bedeutung von geistigen Eigentumsrechten für die Gesellschaft und die Wirtschaft ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden. Nachhaltige Marken und Intellectual Property (IP) sind wesentlich für Innovationen in Unternehmen, denn: Innovation braucht Marke und Marken brauchen Innovationen. Geistige Eigentums-Rechte wie Marken, Patente, Designs, geografische Angaben und regionale Marken, Urheberrechte, Rezepte und andere stellen sicher, dass Innovationen als lebensverbessernde Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht werden“, erklärte Gerhard Hrebicek.

„Standards und Innovationen gehen Hand in Hand. Standards sind innovativ und Innovationen brauchen Standards. Jeder Standardisierungsprozess ist eine Trendvorschau – es geht dabei immer um Themen und Technologien der Zukunft. Um state-of-the-art bzw. am Stand der Technik zu entwickeln, ist die Kenntnis von Standards unumgänglich. Sie dienen als Sprungbrett und sind Innovationstreiber“, unterstrich Valerie Höllinger, Managing Director Austrian Standards Institute die Bedeutung von Standards im Innovationsprozess.

„Nachhaltigkeit bedeutet, dass Geschäftsmodelle auch bei veränderten Rahmenbedingungen in einer Branche oder sogar der gesamten Weltwirtschaft erfolgreich sind. Wird dies durch die Marke adäquat kommuniziert, werden höhere Bonität, besserer Zugang zu Kunden, Ressourcen und - immer wichtiger entsprechend qualifiziertem Personal sichergestellt“, ist Herbert Kovar, Partner Deloitte Tax Austria überzeugt.

„Marken und geistiges Eigentum gehören zu den wichtigsten Vermögenswerten eines Unternehmens. Eine erfolgreiche Marke schafft Vertrauen und sichert einen nachhaltigen und langfristigen Kundenstamm. Der rechtliche Schutz von Marken und gewerblichen Schutzrechten ist daher eine notwendige Maßnahme, um den wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen“, gab Julia Andras, Managing Partner LGP Law Attorneys zu bedenken.

„Die Herkunft von Marken ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil in unserer globalen Wirtschaft. Dies gilt insbesondere für Städte und Regionen. Mein Ziel als Standortanwalt ist es, Wien nicht nur als Stadt mit reichem Kulturerbe bekannt zu machen, sondern sie aktiv als Gesundheitsmetropole im Herzen Europas zu positionieren“ bekräftigte Alexander Biach, stellvertretender Direktor der Wirtschaftskammer Wien.

„Der WICU-Ring oder die tragbare Intensivstation ist der medizinische Schlüssel für ein gesundes, langes Leben. Durch permanente intensive Überwachung aller Vitalparameter wird der Träger des WICU-Ringes rechtzeitig über jegliche gesundheitliche Störung informiert und erhält somit alle Möglichkeiten eines rechtzeitigen Eingreifens“, präsentierte Reiner Grünter, Gründer von WICU seine Vision wie man mit Einsatz von Nanotechnologie im Gesundheitsbereich in Form des WICU Rings Leben retten kann.

„Eine Marke (oder IP) ist einer der wichtigsten Unternehmenswerte. Diesen gilt es langfristig und sicher zu steigern und dabei kann uns die Blockchain-Technologie mit all ihren Möglichkeiten auf eine sichere Art und Weise unterstützen‘‘, Bettina Rieger, Managing Partner Essentio präsentierte wie mit Hilfe der Blockchain-Technologie der Vermögenswert Marke tokenisiert werden kann und somit ein alternatives Finanzierungsinstrument für Marken und IP-Rechte schafft.

„Marken und IP-Rechte können als Kollateral für Finanzierungen dienen. In einer unserer letzten Studien sehen wir, dass starke Marken auch weniger Zinsen bezahlen. Eine bessere Verfügbarkeit von alternativen Finanzierungsformen basierend auf der monetären Bewertung von Marken und IP-Rechten würde mehr Wachstum freisetzen und Unternehmen in die Lage versetzen noch mehr zu investieren und zu innovieren. Dies gilt insbesondere für innovative Unternehmen, die in der Regel nur wenige materielle Vermögenswerte besitzen, aber relativ reich an Innovationen und IP-Rechten sind“, so Gerhard Hrebicek abschließend.

