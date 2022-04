Pro & Contra heute um 22:25 Uhr auf PULS 4: Teuerungswelle in Österreich - Welchen Kurs müssen wir einschlagen?

Wien (OTS) - Die Inflation klettert immer höher und verteuert Energie, Lebensmittel und Rohstoffe. Wer oder was kann diese Preisspirale stoppen? Darüber diskutieren in Pro und Contra u.a. Markus Marterbauer, Veronika Bohrn Mena und Markus Koza.

Eine Teuerungswelle rauscht durch das Land. Angeheizt von den drastisch gestiegenen Energiepreisen müssen Österreicher:innen für Lebensmittel, Wohnen und Kraftstoffe immer tiefer in die Tasche greifen. Besonders Haushalte mit niedrigem Einkommen können die Lebenserhaltungskosten kaum noch aufbringen. Aber auch die Mittelschicht spürt die gestiegenen Preise, es kommt zu einer zunehmenden Verschuldung der Haushalte.

Auch für viele Unternehmen wird die Situation zusehends existenzbedrohend. Die hohen Rohstoffkosten belasten insbesondere die Papier-, Chemie- und Metallindustrie schwer, die in Kurzarbeit und wiederkehrenden Produktionsstopps ihren letzten Ausweg sehen. Mitten in dieser Gemengelage stehen Lohnverhandlungen an, bei denen die Gewerkschaften die Unternehmen in die Pflicht nehmen wollen und einen hohen Inflationsausgleich verlangen. Expert:innen bekritteln, dass die bisherigen Maßnahmen der Regierung nicht ausreichen, um allen helfen zu können.

Was kann die Teuerungswelle stoppen? Welche Unterstützung brauchen die Bevölkerung und Wirtschaft? Und wann und wo muss der Staat eingreifen?

PRO UND CONTRA

Dienstag, 26. April 2022, 22:25 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 27. April 2022, 20:15 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Markus Koza, Sprecher für Arbeit und Soziales, Nationalratsabgeordneter, Die Grünen

Markus Marterbauer, Leiter Abteilung Wirtschaftswissenschaft Arbeiterkammer Wien, Vizepräsident Fiskalrat

Veronika Bohrn Mena, Gründerin und Vorsitzende Gemeinwohlstiftung COMÚN, Autorin und Arbeitsmarktexpertin

Veit Schmid-Schmidsfelden, Spartenobmann Metalltechnische Industrie Wirtschaftskammer Niederösterreich, Geschäftsführer Rupert Fertinger GmbH

Hanno Lorenz, Stellvertretender Direktor Agenda Austria

Moderation: Corinna Milborn

