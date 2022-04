AVISO - Pressekonferenz anlässlich des Girls‘ Day: „Aus- und Weiterbildungsangebote für junge Frauen“

mit Bundesminister Martin Kocher und AMS Wien-Chefin Petra Draxl, 28.4.2022, 10.00 Uhr

Wien (OTS) - Am Donnerstag findet eine Pressekonferenz mit Arbeitsminister Martin Kocher und der Landesgeschäftsführerin des AMS Wien Petra Draxl zum Thema „Aus- und Weiterbildungsangebote für junge Frauen“ in der #futurefactory statt. Diese von „Jugend am Werk“ und „ABZ*Austria“ durchgeführte Basisbildungs- und Berufsorientierungsmaßnahme richtet sich an junge Frauen zwischen 21 und 25 Jahren, die beim AMS Wien als arbeitsuchend gemeldet sind.

Im Anschluss gibt es einen gemeinsamen Rundgang durch die #futurefactory mit Brigitte Gottschall-Müller (Jugend am Werk) und Manuela Vollmann (ABZ*Austria). Es besteht die Möglichkeit eines Kameraschwenks in den Ausbildungsstätten vor Ort.

Zeit:

Donnerstag, 28. April 2022, 10.00 Uhr

Ort:

#futurefactory Schulungszentrum Gasometer

Gasometer C, 4. Stock

Guglgasse 12

1110 Wien





