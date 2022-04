Appian gratuliert den Gewinnern des Partner Awards 2022

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Appian (NASDAQ: APPN) hat heute auf der Appian World seine Partner Awards 2022 verliehen. Diese jährlichen Auszeichnungen erhalten Appian-Partner, die mit der Appian Low-Code-Plattform die Erwartungen ihrer Kunden in den Kategorien Impact & Excellence, Channel Sales, Solution Success und Technology Partnerships übertreffen.

Die Gewinner des Appian 2022 Partner Awards in der Kategorie Impact & Excellence sind:

Transformation Award – KPMG

KPMG LLP erhält den wichtigsten Appian Partner Award in Anerkennung der herausragenden Ergebnisse bei der Umsetzung globaler strategischer Programme mit der Appian Low-Code- Plattform. KPMG ist nicht nur führend mit der größten Anzahl an zertifizierten Lead Developern, sondern liefert auch fortlaufend innovative Lösungen für große Kunden auf der ganzen Welt.

Value Award – Infosys

Diese Auszeichnung wird Infosys, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Services und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation, aufgrund seiner herausragenden Leistungen bei der Anwendung der Best Practices und Methoden von Appian in den Bereichen Kundenservice, Projektabwicklung und laufender Support verliehen. Ziel ist es, einen hochwertigen Service für Kunden auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Infosys positioniert Appian kontinuierlich bei wichtigen Kunden in allen Schlüsselindustrien.

Delivery Award – Vuram

Vuram erhält den Award für ausgezeichnete Qualität und schnelle Umsetzung in komplexen Kundenanwendungsfällen. Das Vuram-Team unterstützt seine Kunden mit einer durchdachten, strategischen Roadmap, wenn es darum geht, die Ziele für die digitale Transformation zu erreichen. Kunden auf der ganzen Welt betrachten Vuram als einen wesentlichen Teil ihres Erfolgs mit Appian und als geschätzten Teil ihres Teams.

Innovation Award – PwC

PwC wird für herausragende Leistungen bei der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Appian-basierter Lösungen mit Interactions Hub, einem PwC-Produkt, und zwei neuen Lösungen für die interne Revision und die Orchestrierung von Hypothekendarlehen prämiert.

Growth Award – Accenture

Accenture erhält den Preis in Anbetracht der exzellenten Leistungen bei der Ausrichtung und Entwicklung seiner Appian-Practice. Diese verzeichnete ein Wachstum von 75 Prozent.

Die Gewinner des Appian 2022 Partner Awards in der Kategorie Channel Sales sind:

North American Channel Sales Partner of the Year – Ignyte Group

Die Ignyte Group wird für die Realisierung des höchsten Netto-Neuumsatzes für Resell- und Sourced-Geschäfte ausgezeichnet, ermöglicht durch ihr starkes Portfolio vordefinierter Appian-Lösungen. Die Ignyte Group hat Appian genutzt, um mehrere anspruchsvolle digitale Transformationsprogramme für mittelgroße und große Kunden im Gesundheitswesen, bei Finanzdienstleistungen und im öffentlichen Sektor voranzutreiben.

LATAM Channel Sales Partner of the Year – Vuram

Vuram – Mexiko wurde als „LATAM Channel Sales Partner of the Year" ausgezeichnet. Das Unternehmen erzielte den höchsten Netto-Neuabschluss in Lateinamerika.

Die Gewinner des Appian 2022 Partner Awards in der Kategorie Solution Success sind:

Business Impact Award – Wipro

Wipro wird für seine Appian-basierte Lösung prämiert. Diese unterstützt große Finanzinstitute dabei, finanzielle Risiken und Compliance-Lücken zu beseitigen, die sich aus operativen Risiken ergeben. Dazu zählen beispielsweise manuelle Fehler, Datenverluste und Finanzdelikte, die durch den Einsatz von Endbenutzeranwendungen verursacht werden.

Proven Success Award – PwC

PwC wird für seinen Interactions Hub ausgezeichnet, ein PwC-Produkt, das globale Life-Sciences- und Pharmaunternehmen dabei unterstützt, stark regulierte Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsdienstleister (HCPs) und Organisationen im Gesundheitswesen (HCOs) effizienter, transparenter und auditierbarer zu gestalten. Zudem wird der manuelle Arbeitsaufwand reduziert und die Compliance verbessert.

Cross-Industry Value Award – Appcino

Appcino ist renommiert für seine Lösung für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung - und Nachhaltigkeit. Sie hilft Unternehmen aller Branchen dabei, eine durchgängige ESG-Governance, Datenerfassung, Materialitätsbewertungen und Berichterstattung mit strategischer Anleitung zur Einhaltung von ESG-Standards zu automatisieren.

Die Gewinner des Appian 2022 Partner Awards in der Kategorie Technology Partnership sind:

Technology Partner of the Year – AWS

Die Auszeichnung Technology Partner of the Year geht an AWS für ihr Engagement und ihre Leistungen im Rahmen der Appian-Partnerschaft. Diese eröffnete Appian eine Reihe von Chancen weltweit.

Innovative Technology Partner Award – Box

Box wird für seine innovativen neuen Funktionen ausgezeichnet, die in diesem Jahr als Teil der Box Content Cloud veröffentlicht wurden: Box Sign ermöglicht es Box-Kunden, elektronische Signaturen direkt dort zu integrieren, wo sich ihre Inhalte befinden; die Box for Teams-Integration macht es möglich, Box als Default Content Layer in Microsoft Teams bei der Kollaboration zu verwenden; der Smart Access Policy Monitoring Mode ermöglicht es Admins, die unternehmerischen Aspekte neu implementierter Box Shield-Sicherheitskontrollen vor der Implementierung zu prüfen.

Impact Technology Partner Award – Genesys

Genesys ist führend in der Orchestrierung von Kundenerfahrungen. Appian-Kunden sind in der Lage, ihre Contact Center- und Case Management-Funktionen mit Genesys und Appian deutlich zu verbessern.

Strategic Technology Partner Award – SAP

SAP ist bekannt für seinen weltweiten Erfolg bei der Beschleunigung von Geschäftsabläufen und die damit verbundenen vielfältigen Möglichkeiten für Appian-Kunden.

Industry Technology Partner Award – Esri

Esri wird für seine hervorragende Zusammenarbeit und sein Engagement für Appian gewürdigt, um Kunden im öffentlichen Sektor einen Mehrwert zu bieten.

„Unser globales Netzwerk von Partnerschaften in den Bereichen Beratung, Implementierung, Reseller und Technologien ist ein strategischer Vorteil für Appian-Kunden", sagt Marc Wilson, Chief Partner Officer bei Appian. „Wir gratulieren den Gewinnern des diesjährigen Partner Awards für ihr Engagement und ihren Innovationsgeist bei der Wertschöpfung mit unserer Low-Code-Plattform."

