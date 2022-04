Appian kündigt #lowcode4all-Programm an

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Unternehmen entwickelt einen kostenlosen Lehrplan, um Talente der nächsten Generation auszubilden und eine Low-Code-Karriere zu ermöglichen; gründet Koalition, um langfristige Initiative zu verwirklichen und zu unterstützen

Appian (NASDAQ: APPN) kündigt heute mit #lowcode4all ein Programm an, das Zugang zu Low-Code-Ausbildung und -Zertifizierung ermöglichen soll. Damit fördert das Unternehmen den beruflichen Aufstieg und die Chancen der nächsten Generation von Low-Code-Entwicklern. Das kostenlose Programm gibt Teilnehmern einen Weg vor, um die Low-Code-Technologie zu erlernen. Am Ende des Progamms steht die Prüfung zum Appian Certified Associate Developer. Appian plant, in diesem Jahr mindestens 1.000 #lowcode4all-Stipendien zu vergeben.

Durch den Abbau finanzieller Hürden demokratisiert #lowcode4all den Zugang zu einer Low-Code-Karriere. Das Programm #lowcode4all ist zunächst für Studenten (auch solche, die ihr Studium abgebrochen haben) und Hochschulabsolventen, Arbeitslose und Quereinsteiger sowie für Militärveteranen gedacht.

Für das Programm hat Appian ein neues Low-Code Ready-Abzeichen entwickelt. Dieses lässt sich auf LinkedIn teilen. Es zeigt potenziellen Arbeitgebern, dass der Kandidat sich mit Low-Code auskennt und ein Team entsprechend verstärken kann. Wenn die Teilnehmer das Programm absolviert und das Abzeichen erlangt haben, erhalten sie einen Gutschein für die Zertifizierungsprüfung. Bestehen sie diese, sind sie Appian Certified Associate Developer und erhalten außerdem Zugang zu Personalvermittlern über das #lowcode4all Hiring Partner-Netzwerk.

Matt Calkins, CEO von Appian, erklärt: „Weltweit benötigt die Wirtschaft mehr Entwickler. Die Leichtigkeit, mit der sich Low-Code erlernen lässt, ermöglicht es den Menschen, sich beruflich zu verändern. Sie sind außerdem in der Lage, ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihre Lebensumstände zu verbessern. Appian setzt sich dafür ein, Low-Code-Karrieren für alle zugänglich zu machen."

Die Teilnehmer des #lowcode4all-Programms erhalten:

Einen vollständigen Low-Code-Lehrplan und Ausbildungsressourcen

Einen vorgezeichneten Lehrweg, um ein Low-Code Ready- Abzeichen zu erhalten und die Appian Certified Associate Developer-Prüfung kostenlos zu absolvieren

Zugang zu Personalvermittlern über das Appian Partner Netzwerk

Unterstützung bei der Stellensuche (Hilfe beim Lebenslauf, Tipps für Vorstellungsgespräche usw.)

Nach Angaben von Morgan Stanley[1]fehlenalleinindenUSA1,4MillionenprofessionelleSoftware-Entwickler.AlseinerderamschnellstenwachsendenBereichehilftdieLow-Code-Technologie,dieseLückezuschließen.Sieermöglichtespraktischjedem,einEntwicklerzusein.LautGartner-PrognosenwerdenbiszumJahr202570ProzentdervonUnternehmenentwickeltenAnwendungenLow-Code-oderNo-Code-Technologienverwenden.ImJahr2020warenesnochwenigerals25Prozent.