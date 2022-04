WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2022

23 Tage – 23 Bezirke – Kultur für alle!

Wien (OTS) - Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL bietet alljährlich vom 1. bis 23. Juni ein abwechslungsreiches Kulturprogramm in allen Wiener Gemeindebezirken und bietet Einblicke in das künstlerische Schaffen der Stadt.



Heuer ist das Festivalangebot noch breiter gefächert und diverser denn je.

Von Live-Musik, Fotografie-Ausstellungen, Picknicks mit Popkultur-Literaten und Drag- Brunches bis hin zu urbanen Entdeckungstouren und einem umfangreichen Familienprogramm bietet das Festival eine Bandbreite an Erlebnissen und lädt Besucher:innen zu ungewöhnlichen Schauplätzen in ganz Wien. Das dichte Konzertprogramm mit etablierten Musiker:innen, Newcomer:innen sowie Ensembles der Wiener Symphoniker begeistert auf zahlreichen Bühnen mit Jazz, Pop, Wienerlied, Klassik, Soul und vielem mehr.

Freuen Sie sich mit uns auf die Top-Acts:

Count Basic, Lou Asril, Kreiml & Samurai, Mira Lu Kovac, Felix Kramer, Texta, Stefanie Sargnagel, The Russian Gentlemen Club und als Klassik-Highlight die Wiener Symphoniker.



„ Unser Programm bietet allen Wiener:innen bei freiem Eintritt die Möglichkeit, Kulturangebote direkt vor ihrer Haustüre zu erleben, aber auch noch unbekannte Winkel unserer Hauptstadt zu entdecken “, lädt Basis.Kultur.Wien Geschäftsführerin Mag.a Monika Erb ein. „ Da spielt plötzlich ein Ensemble der Wiener Symphoniker im Park nebenan, man lauscht auf der Picknickdecke Top-Autor:innen oder geht zur Baulücke auf ein Jazz Konzert. “



Begeistert zeigt sich auch Kulturstadträtin Mag.a Veronica Kaup-Hasler: Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL ist einzigartig und urwienerisch, es kommt in jeden der 23 Wiener Gemeindebezirke und versorgt die Menschen mit Kultur. Der Gratiseintritt stellt dabei sicher, dass auch tatsächlich alle Menschen teilhaben können. Ich hoffe, dass sich heuer wieder viele Wiener:innen dazu verlocken lassen, Neues zu entdecken: neue Ecken ihrer Stadt genauso wie neue Künstler:innen.



