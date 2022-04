SPÖ-Herr begrüßt Start des österreichweiten Reparaturbonus

SPÖ fordert weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Abfalls – Pfandsystem und Wegwerfverbot von Lebensmitteln

Wien (OTS/SK) - Als „grundsätzlich positiv“ bewertet SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr, dass der Reparaturbonus nun auch praktisch an den Start gegangen ist und die Regierung somit endlich eine langjährige SPÖ-Forderung umgesetzt hat. „Ich freue mich, dass der Bund hier dem Beispiel der Stadt Wien gefolgt ist und es den Reparaturbonus nun auch bundesweit gibt“, so die SPÖ-Umweltsprecherin. ****

Säumigkeit ortet Julia Herr allerdings in weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Abfalls und zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft – Stichwort Pfandsystem und Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung. „Ein österreichweites Pfandsystem ist alternativlos. Soweit ist Ministerin Gewessler mittlerweile auch schon in ihren Vorhaben. Eine Umsetzung des österreichweiten Pfandsystems erst im Jahr 2025 ist allerdings viel zu spät. Wir dürfen hier keine Zeit verlieren!“, kritisiert Herr.

Und auch im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung agiere die Umweltministerin, so die SPÖ-Umweltsprecherin, viel zu langsam und zu wenig wirksam. Herr sieht hier großes Potential für Nachbesserungen: „Laut WWF entstehen jedes Jahr eine Million Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle in Österreich. Doch es ist nach wie vor kein Wegwerfverbot für genussfähige Lebensmittel vorgesehen. Auf Freiwilligkeit zu setzen ist hier zu wenig. Wenn wir der Lebensmittelverschwendung wirklich den Kampf ansagen wollen, braucht es effiziente Maßnahmen wie das Wegwerfverbot – da ist Freiwilligkeit nicht ausreichend!“ so Herr abschließend. (Schluss) sr/ls

