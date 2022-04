Der neue Blog: Cov_enable.at

Wesentliche Schritte in Richtung Inklusion: Neudenken von Vulnerabilität in Krisenzeiten

Wien - St.Pölten (OTS) - Die Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten und die Universität Wien freuen sich, ab sofort mit dem Blog Cov_Enable eine Plattform des Erfahrungsaustausches für mit dem Thema Vulnerabilität konfrontierte Personen zu bieten. Als Gastgebende und Moderator*innen dieses Blogs setzen die Universitäten seit Mai 2021 mit dem vom FWF finanzierten Einzelprojekt „Cov_Enable: Neudenken von Vulnerabilität in Krisenzeiten“ wesentliche Schritte in diese Richtung. Und zugleich leisten sie einen Beitrag zu Inklusion – zu einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt miteinander leben und alle Angebote dieser Gesellschaft nutzen können. Die Projektleitung haben Univ.-Prof. Dr. Oliver Koenig (Suttneruni, St. Pölten) sowie Ass.-Professorin Dr.in Michelle Proyer (Zentrum für Lehrer*innenbildung, Universität Wien).

Gemeinsam mit einem Team aus Bildungs- und Sozialwissenschaftler*innen untersuchen sie die längerfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die Situation von als vulnerabel bezeichneten Personengruppen. Dazu zählen zum Beispiel Personen mit Behinderungen. Dabei wird auch untersucht, wovon es abhängt, ob jemand als vulnerabel eingestuft wird bzw. sich als vulnerabel fühlt. Neben gesundheitlichen Aspekten können auch andere Einflüsse Vulnerabilität verstärken oder erst erzeugen, z.B. Isolation, Fremdbestimmung, soziale Benachteiligung oder Diskriminierung. In und auch nach Krisensituationen ist es daher essenziell, die Auswirkungen von Maßnahmen auf gerade diese von der Politik als vulnerabel eingestuften Gruppen genauer in den Blick zu nehmen.

Cov_Enable Blog lädt zur Teilhabe ein

In einem partizipativen und qualitativen Forschungsdesign berichten Kinder und Erwachsene mit Behinderungen bzw. psychischen Erkrankungen über ihr subjektives Erleben in dieser Krise. Ein wesentliches Element, um weitere Perspektiven und Erfahrungen von diesen und anderen Gruppen sichtbar zu machen, ist der Blog des Projekts: Cov_Enable Blog. Auf der Website www.covenable.at können sich Personen registrieren und darüber berichten, wie sich die Jahre seit Beginn der COVID Pandemie auf ihr Erleben und ihre Wahrnehmung von Vulnerabilität ausgewirkt haben. So besteht die Möglichkeit, sich zu aktuellen und brisanten Themen rund um das Thema COVID zu informieren und eigene Erfahrungen einzubringen.

