AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besucht Girls’ Day 2022 in Sankt Michael

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 28. April 2022, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Girls’ Day in der Landwehrkaserne in St. Michael in der Obersteiermark. Beim Girls’ Day wird interessierten Mädchen und Frauen ein Einblick in den Beruf der Soldatin ermöglicht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich in der Kaserne gezielt an diversen Erlebnisstationen zu informieren. Soldatinnen und Soldaten präsentieren dabei ihren Arbeitsalltag und führen die Interessierten auf Wunsch auch gerne durch die Kaserne.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 27. April 2022, 17:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-3304 bzw. presse.steiermark@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

13:30 Uhr Einlass und Kontrolle der negativen Corona-Tests bzw. Testung

14:00 Uhr Eintreffen der Frau Bundesminister, Einweisung in den Girls’ Day

15:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort

Ab 13:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Landwehrkaserne, Brunn 13, 8770 St. Michael in Obersteiermark

Girls’ Day in ganz Österreich

Der Girls’ Day findet an sieben weiteren Standorten im Bundesgebiet statt:

• Maria Theresien-Kaserne / Am Fasangarten 2, 1130 Wien

• Laudon-Kaserne / Laudonstraße 23, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

• Schwarzenberg-Kaserne / 5071 Wals-Siezenheim

• Standschützen-Kaserne / Kranebitter Allee 230, 6020 Innsbruck

• Fliegerhorst Vogler / Kasernenstraße 15, 4063 Hörsching

• Fliegerhorst Brumowski / Bahnstraße 62, 3425 Langenlebarn

• Walgau-Kaserne / Brigadier-Herbert-Tschamon-Straße 1, 6719 Bludesch

Nähere Infos sowie die Anmeldung zum Girls’ Day gibt es online unter www.girlsday.bundesheer.at





Rückfragen & Kontakt:

Militärkommando Steiermark/Presse

Oberstleutnant Dietmar Deutsch

Mobil: 0043 664 622 3304

presse.steiermark @ bmlv.gv.at