„Klartext“ am 27.4. live in Ö1: „Billiges Gas, teure Abhängigkeit“

Wien (OTS) - „Billiges Gas, teure Abhängigkeit“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 27. April ab 18.30 Uhr in Ö1. Bei Klaus Webhofer diskutieren Franz Angerer, Geschäftsführer Österreichische Energieagentur, Energieexperte Johannes Benigni, Barbara Schmidt, Generalsekretärin Österreichs Energie, und Umweltökonomin Sigrid Stagl.

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat ganz Europa vor Augen geführt, wie sehr der Kontinent an Putins Pipelines hängt. Ganz besonders Österreich, das 80 Prozent seines Gases aus Russland bezieht. Ein Grund, warum Österreich bisher vehement gegen ein Gas-Embargo ist. Die Energiekrise könnte aber auch die Chance sein, jetzt die Energiewende voranzutreiben. Doch davon ist wenig zu bemerken. Woran liegt das und wer sind die Bremser für einen schnellen Ausstieg aus dem fossilen Energiezeitalter? Ohne Gas wird es zumindest die nächsten Jahre in Österreich nicht gehen. Wie soll Österreich aber seine Abhängigkeit von Russland reduzieren? Ist die Energieversorgung überhaupt in Gefahr? Und welche Alternativstrategie sollte jetzt mit Volldampf verfolgt werden? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer live in Ö1 Franz Angerer, Geschäftsführer Österreichische Energieagentur, Energieexperte Johannes Benigni, Barbara Schmidt, Generalsekretärin Österreichs Energie, und Umweltökonomin Sigrid Stagl.

