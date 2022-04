Grüne Wien: Stadler/Malle zu Wiederkehr: Nur Forderungen stellen reicht nicht, setzten Sie selber um!

Wien (OTS) - “Was das Abgeben von Verantwortung angeht, hat sich Stadtrat Wiederkehr wieder mal ein „Sehr Gut” verdient – leider. Der Bildungsstadtrat könnte nämlich ganz einfach selber dafür sorgen, dass Wien mehr Lehrer:innen hat. Er müsste nur aus dem eigenen Budget mehr Lehrer:innen anstellen.“ kommentieren die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler, Wiederkehrs Forderung nach 1000 neuen Lehrer:innen für Wien, „Andere Bundesländer zeigen vor, wie das geht. Und gerade im Hinblick auf die derzeitigen Herausforderungen muss alles getan werden, damit Wiens Schulen mehr Lehrer:innen bekommen!“

Unbestritten ist, dass Wiens Schulen unter einem massiven Lehrer:innenmangel leiden. Verantwortlich dafür sind primär die verbesserungswürdigen Arbeitsbedingungen an Wiens Pflichtschulen. Malle und Stadler weiter:

“Es kann nicht sein, dass Lehrer:innen an Wiens Volks- und Mittelschulen mit vielen sozialen Probleme alleine gelassen werden, keinen ordentlichen Arbeitsplatz haben, keinen eigenen Laptop und keine ordentliche Supervision.” so die Bildungssprecher:innen.

Es braucht dringend positive Anreize für Lehrer:innen, um die Arbeit an Wiens Pflichtschulen attraktiver zu machen. Dazu gehören die Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen, mehr Unterstützung durch Sozialarbeiter:innen und Psycholog:innen und Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Schule.

“Für all diese Maßnahmen an Wiens Pflichtschulen ist Stadtrat Wiederkehr zuständig. Er kann dafür sorgen, dass der Lehrberuf ebendort wieder beliebt und begehrt wird” so Malle und Stadler.

