NÖ Wohnbaupreis 2021 - zwei Auszeichnungen für die “Arthur Krupp“

Vorbildliches Bauen in Niederösterreich hat einen Namen – „GEWOG Arthur Krupp“.

Berndorf (OTS) - Gleich zwei von fünf Auszeichnungen des Niederösterreichischen Wohnbaupreises 2021 wurden im Rahmen des Frühjahrsempfangs der GBV-NÖ von Landesrat Martin Eichtinger an Geschäftsführer Christof Anderle vom gemeinnützigen Bauträger aus Berndorf übergeben.

Sowohl die Anlage „Viertel hoch Zwei“ in Theresienfeld in der Kategorie „Geschosswohnbau“ als auch die „Burg Bruck“ in Bruck an der Leitha in der Kategorie „Generalsanierung“ konnten die Jury überzeugen. Beide Projekte der „GEWOG Arthur Krupp“, einem Tochterunternehmen der „Wien-Süd eGenmbH“, stellen richtungsweisende Beiträge zur Reduktion der Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels dar.

So punktet die Tonpfeifengasse in Theresienfeld mit dem „Viertel hoch Zwei“-Konzept für die „GEWOG Arthur Krupp“ mit innovativer Wärme- und Kälteversorgung durch Bauteilaktivierung kombiniert mit intelligenter Steuerung und Speicherung. Für diese Wohnhausanlage konnte auch eine Kooperation mit einem regionalen Alternativenergieproduzenten eingegangen werden. Ein weiterer Vorzug des Projekts sind die klimafitten Grundrisslösungen. Sie sind flexibel konzipiert und dadurch sehr leicht an den Lebenszyklus ihrer Bewohnerinnen und Bewohner anpassbar.

Bei der „Burg Bruck“ wurde ein für Jahrzehnte lang brach liegendes, historisches Objekt im Stadtzentrum von Bruck an der Leitha für die Bevölkerung wiedergewonnen. Das Sanierungsprojekt zeigt, wie ein denkmalgeschütztes, mehrere Jahrhunderte altes Objekt mit viel Engagement und Fachwissen Ressourcen schonend zu einem zeitgemäßen, sozialen Wohnbau mit Kindergarten und Arztordination umgenutzt und zu einer Visitenkarte für die Stadt gemacht werden kann.

