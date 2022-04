ORF III am Mittwoch: Eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion aus dem Ultental

Außerdem: zwei „Landleben“-Premieren und eine neue Folge von „MERYNS sprechzimmer“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information reist am Mittwoch, dem 27. April 2022, in „Heimat Österreich“ ins Ultental in Südtirol, bevor es in einer neuen Ausgabe „Landleben“ „Über das Penser Joch zum Mendelpass“ geht. Anschließend erkundet Michael Düchs in der zweiten „Landleben“-Neuproduktion „Reschenpass und Stilfserjoch“ vier alpine Sehnsuchtsorte mit dem Fahrrad. Im Spätabend lädt Siegfried Meryn in einer neuen Folge Karl-Heinz Wagner, Manuela Macedonia und Slaven Stekovic in „MERYNS sprechzimmer“.

Musik- und Filmproduzent Hans Jöchler führt in einer „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Mit Heimatklängen durchs Ultental“ (20.15 Uhr). Das von der Ortler-Gruppe umschlossene Tal im Trentino gilt als Geheimtipp für Freunde Südtirols und zeichnet sich durch die mächtige „Hintere Eggenspitze“ an dessen Talschluss aus. Hans Jöchler hat sich in dieser Südtiroler Region umgesehen, mit den Einheimischen geredet und vor allem dessen Klänge eingefangen.

Abseits der Hauptroute, über die Brennerautobahn nach Süden, führen alte Passstraßen von Sterzing aus über das Penser Joch durch das Sarntal nach Bozen und von dort weiter auf den Mendelpass. Der neue „Landleben“-Dokumentarfilm „Über das Penser Joch zum Mendelpass“ (21.05 Uhr) zeigt entlang dieser in Vergessenheit geratenen Wege die eindrucksvolle Berglandschaft und erkundet den Alltag der hier verwurzelten Menschen.

Anschließend hat sich Michael Düchs in „Landleben: Reschenpass und Stilfserjoch“ (21.55 Uhr) vorgenommen, die vier alpinen Sehnsuchtsorte Vinschgau, Unterengadin, Nauders am Reschenpass und Bormio im Dreiländereck Österreich – Schweiz – Italien mit dem Rad zu bereisen. Jeder Ort, jeder Berg und jedes Tal auf seiner Radrundfahrt hat seinen eigenen Charme.

„Wie unser Essen das Altern bestimmt“ (22.30 Uhr) diskutiert Siegfried Meryn in einer Ausgabe von „MERYNS sprechzimmer“. Dazu lädt er den Ernährungswissenschafter Karl-Heinz Wagner, die Neurowissenschafterin Manuela Macedonia sowie den Molekularbiologen und Altersforscher Slaven Stekovic ins Studio. Abschließend untersucht die „treffpunkt medizin“-Doku „Fit, trotz Fett? – Muskeln, Kraftwerk des Körpers“ (23.20 Uhr), welche Vorteile eine Birnenfigur im Verhältnis zu einem Apfelkörper hat, ob die Hirnforschung beim Abnehmen helfen kann und ob Stress und Schlaflosigkeit tatsächlich die Dickmacher Nummer eins sind.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at