Margareten: Rundgang „Hoch, der Erste Mai“ am 30.4.

Bitte um Anmeldung per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at

Wien (OTS) - Neben Lesungen, Buch-Präsentationen, Autor*innen-Treffen, Ausstellungen und Konzerten organisiert der Verein „read!!ing room“ informative „kult.touren“. Derzeit werden sieben solcher Exkursionen mit Themen wie „Das jüdische Margareten“ oder „Widerständiges Margareten“ angeboten. Erstmalig findet ein neu kreierter Rundgang mit dem Titel „kult.tour spezial: Hoch, der Erste Mai“ statt: Am Samstag, 30. April, fängt um 11.00 Uhr beim „read!!ing room“-Lokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19/1 eine lehrreiche Exkursion an, bei der die Geschichte des Ersten Mai und die Verbindungen zwischen Margareten und dem „Tag der Arbeit“ beleuchtet werden. Dabei geht der Kenner Neil Y. Tresher auf entscheidende Ereignisse und auf das Wirken verdienter Persönlichkeiten rund um diesen Feiertag ein. Die ehrenamtlich aktiven Vereinsleute ersuchen um Anmeldungen zu der Führung: Telefon 0699/19 66 22 42 bzw. E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Die Teilnehmer*innen am Spaziergang werden um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien gebeten. Eine fixe Führungsgebühr gibt es nicht. Spenden nimmt das „read!!ing room“-Team gerne an. Infos zum Kultur-Verein im Internet: www.readingroom.at.

