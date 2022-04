Huawei: Innovationen für eine grünere, intelligentere Welt

Auf dem Huawei Global Analyst Summit 2022 stellt Huawei seine Innovations- und Forschungsstrategie für eine nachhaltigere Zukunft vor.

Wien/Shenzhen (OTS) - Huawei hat heute in Shenzhen zum 19. Mal den Global Analyst Summit eröffnet, der jährlich abgehalten wird. Der Gipfel ist eine hybride Veranstaltung, bei der Branchen- und Finanzanalyst:innen, Meinungsführer:innen sowie Medienvertreter:innen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um mehr über zukunftsweisende Branchentrends und die Entwicklungsstrategie von Huawei zu erfahren.

Auf der Veranstaltung hielt Ken Hu, Rotating Chairman bei Huawei, eine Keynote über den Innovationsansatz von Huawei und den Aufbau einer grüneren, intelligenteren Welt. „Wir werden unser Innovationsengagement verstärken, denn wir wollen alle Branchen für den digitalen und intelligenten Wandel rüsten und zum Aufbau einer CO2-armen Welt beitragen“, so Hu. „Dafür haben wir drei Initiativen definiert, die der Schlüssel für unser zukünftiges Unternehmenswachstum sein werden.“

Kontinuierliche Innovationen für kontinuierlichen Fortschritt

In Sachen Konnektivität treibt Huawei die Branche voran. Das internationale Technologieunternehmen zeigt seine Vision auf, mit 5.5G und F5.5G überall 10-Gbit/s-Verbindungen zu ermöglichen. Diese Weiterentwicklung von drahtlosen und festen Netzen wird ein breiteres Spektrum von Nischenanforderungen an Netzwerke unterstützen: Unter anderem soll das Netz ein einwandfreies Konnektivitätserlebnis in Privathaushalten garantieren sowie niedrige Latenzzeiten und hohe Zuverlässigkeit ermöglichen, die für industrielle Steuerungsszenarien erforderlich sind.

Im Bereich der Datenverarbeitung definiert Huawei die Systemarchitektur für einzelne Knotenpunkte, grundlegende Software und Rechenzentren neu. Damit soll die Systemleistung und Energieeffizienz erheblich gesteigert werden.

Im Bereich der Cloud-Dienste baut Huawei MetaStudio auf: Die Cloud-basierte End-to-End-Pipeline für digitale Inhalte wird die Produktion digitaler Inhalte erheblich beschleunigen.

Im Endgerätesegment möchte Huawei den Nutzer:innen ein userzentriertes, intelligentes Erlebnis in allen Lebensbereichen bieten. Huawei nennt diese User-Experience „Seamless AI Life“-Erfahrung und will damit die physische und digitale Welt vereinen.



Digitale Transformation als neue Wertquelle für Kund:innen

Huawei stellt derzeit seine Produkte und Produktportfolios an verschiedene Industrieszenarien an. Gleichzeitig beginnt das Unternehmen mit der Vorintegration und Vorverifizierung von Produkten und erledigt damit diverse komplexe Arbeiten im Vorfeld, um die digitale Transformation für Kund:innen und Partner:innen zu erleichtern. Mit der Huawei Cloud als Grundlage will Huawei „Everything as a Service“ bereitstellen, Infrastruktur, Technologie und Know-how in Cloud-basierte Dienste umwandeln und die Cloud-Migration für Kunden in verschiedenen Branchen vereinfachen.

Huawei setllt außerdem integrierte Teams zusammen, die sich auf bestimmte Branchen konzentrieren: Diese spezialisierten Gruppen von Expert:innen beschäftigen sich gezielt mit den geschäftlichen Herausforderungen von Kund:innen und sollen dabei horizontale Ressourcen, d. h. Partner:innenprodukte und -funktionalitäten, fest in Lösungen integrieren. Angestrebt werden zielgerichtete Lösungen für die digitale Transformation für jede Branche und eine schnellere Reaktion auf Bedürfnisse von Kund:innen.



Optimierte Stromnutzung mit digitaler Technologie für klimaschonende Entwicklungen

Huawei definiert den Photovoltaik-Sektor mit KI, Cloud und anderen Fähigkeiten neu, um die Erzeugung erneuerbarer Energien zu fördern.

Huawei entwickelt auch CO2-arme Lösungen auf Systemebene für grüne IKT-Infrastrukturen und konzentriert sich dabei auf Mobilfunk-Basisstationen und Rechenzentren.



Mit Blick in die Zukunft unternimmt Huawei derzeit aktive Schritte, um die Geschäftsresilienz zu maximieren und die kontinuierliche Entwicklung sicherzustellen. „Wir müssen durch kontinuierliche Innovation am Ball bleiben und Werte für Kund:innen und die Gesellschaft schaffen“, sagt Ken Hu in seiner Keynote. „Dafür wollen wir enger mit unseren Kund:innen zusammenarbeiten und eine grünere, intelligentere Welt schaffen.“

Mit ambitionierten Visionen in die Zukunft

Neben seiner Innovationsstrategie stellte Huawei auf dem Global Analyst Summit auch seine weitreichende Vision für die Zukunft vor. Dr. Zhou Hong, Präsident des Instituts für strategische Forschung von Huawei, ging in seiner Keynote näher auf einige der Forschungsziele ein, die Huawei aktuell verfolgt: „Alles, was wir uns heute vorstellen, ist wahrscheinlich zu konservativ, zu wenig für morgen. Wir müssen der Zukunft mit mutigen Hypothesen und einer ambitionierten Vision begegnen, um Engpässe in Theorie und Technologie zu überwinden. Das ist der einzige Weg nach vorne.“ Weiter skizziert Dr. Zhou in seiner Rede zehn Herausforderungen, die Huawei in Zukunft angehen will:

Zwei wissenschaftliche Fragen:

Wie nehmen Maschinen die Welt wahr und wie können wir Modelle bauen, die Maschinen beibringen, unsere Welt zu verstehen?

Wie können wir die physiologischen Mechanismen des menschlichen Körpers, einschließlich der Funktionsweise der Körpersysteme, sowie die menschliche Absicht und Intelligenz besser verstehen?



Acht technische Herausforderungen:

Neue Erfassungs- und Steuerungsmöglichkeiten, z. B. Gehirn-Computer-Schnittstellen, Muskel-Computer-Schnittstellen, 3D-Displays, virtuelle Berührung, virtueller Geruch und virtueller Geschmack

Blutdruck-, Blutzucker- und Herzmonitoring in Echtzeit und starke KI-gestützte Innovationen in den Bereichen chemische Pharmazeutika, Biopharmazeutika und Impfstoff

Anwendungsorientierte, effiziente, automatisierte und intelligente Software für Mehrwert und bessere Userexperience

Erreichen der Shannon'schen Grenze zur Ermöglichung effizienter, hochleistungsfähiger Konnektivität auf regionaler und globaler Ebene

Adaptive und effiziente Computermodelle, Nicht-Von-Neumann-Architekturen, unkonventionelle Komponenten und erklärbare, fehlerfreie KI

Erfindung neuer Moleküle, Katalysatoren und Komponenten mit intelligenter Datenverarbeitung

Entwicklung neuer Verfahren, die CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) übertreffen, weniger kosten und effizienter sind

Sichere, effiziente Energieumwandlung und -speicherung sowie Dienste auf Abruf



Über den Huawei Global Analyst Summit

Der Huawei Global Analyst Summit wurde erstmals 2004 abgehalten und findet seit 19 Jahren jährlich statt. 2022 ist die Veranstaltung von 26. bis 27. April und umfasst eine breite Palette von Breakout-Sitzungen zu verschiedenen Aspekten des Geschäfts von Huawei.

