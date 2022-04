ÖVP-Mandl zur EU-Grundrechteagentur in Wien: "Geht um Menschenwürde und Freiheitsrechte"

EU-Grundrechteagentur startet in ihr neues Mandat - Mandl für grenzüberschreitende Verteidigung der Grundrechte - Kampf gegen Antisemitismus zählt zu den Kernaufgaben

Brüssel (OTS) - Die in Wien ansässige EU-Grundrechteagentur – die Fundamental Rights Agency – startet morgen, Mittwoch, in ihr neues Mandat. Chefverhandler für das neue Mandat im Europaparlament war als sogenannter Berichterstatter der österreichische Abgeordnete Lukas Mandl. Er betont: "Mit dem neuen Mandat machen wir bei der Verteidigung und der Entwicklung der Grundrechte einen großen Schritt nach vorne: Zu den Kernaufgaben zählt der verstärkte Kampf gegen Antisemitismus, wo sich die Vorfälle in Europa häufen. Jüdisches Leben muss sich in Europa – und mit Europas Hilfe weltweit – angstfrei entfalten können. Davon sind wir leider weit entfernt. Es bedarf hier verstärkter Anstrengungen."

Zu Mandls Arbeitsschwerpunkten zählt zudem "die stärkere Entfaltung der Wirksamkeit der Grundrechteagentur auch jenseits der EU-Grenzen. Es geht darum, dass Europa geopolitisches Gewicht aufbaut und dieses im Sinne der Werte der Menschenwürde und der Freiheitsrechte geltend macht", sagt Mandl, Außenpolitik- und Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament. (Schluss)

