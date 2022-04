Ein- und Aufstiege bei Pharmaunternehmen AOP Health

Beim europäischen Pionier im Bereich seltene Erkrankungen und Intensivmedizin wurden Schlüsselpositionen neu besetzt.

Wien (OTS) - Die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, Teil der AOP Health Gruppe, ist der europäische Pionier im Bereich integrierter Therapien für seltene Erkrankungen und Intensivmedizin. Im Headquarter in Wien wurden Schlüsselpositionen in unterschiedlichen Bereichen neu besetzt, um die Weichen für weiteres Wachstum zu stellen.

Johanna Grames ist Corporate Affairs Managerin

Johanna Grames (32 Jahre) leitet seit Oktober 2021 den Bereich Corporate Affairs bei AOP Health. In dieser Funktion setzt sie sich vom Wiener Headquarter aus auf österreichischer und europäischer Ebene für innovative Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen und im intensivmedizinischen Bereich ein. Die Wirtschaftsmathematikerin ist bereits seit 2018 bei AOP Health. Zuletzt war sie im Bereich Corporate Development tätig.

Patrick Bayer wird Head of Quality Management

Patrick Bayer (45 Jahre) ist Chemiker und begann seine Karriere in der plasmaverarbeitenden Pharmaindustrie. Seine Stationen führten ihn über die AGES wieder zurück in die Pharmabranche. Er verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von Abteilungen der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung. Seit Februar 2022 leitet er bei AOP Health die Abteilung Qualitätsmanagement und unterstützt in dieser Rolle den Wachstumsprozess der nächsten Jahre.

Dazu Georg Fischer, CEO der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH: „Die AOP Health Gruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen – das ist vor allem unseren ausgezeichneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die tagtäglich Großartiges leisten. Umso mehr freue ich mich, dass wir diese Positionen mit sehr erfahrenen Expertinnen und Experten besetzen konnten, die unseren Wachstumskurs mit uns fortführen.“

Unter der Marke AOP Health werden mehrere Unternehmen zusammengefasst: Die internationale Healthcare-Gruppe ist der europäische Pionier im Bereich integrierter Therapien für seltene Erkrankungen und Intensivmedizin und hat ihr Headquarter in Wien, Österreich sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in ganz Europa und im Mittleren Osten und ist über Partnerfirmen auch weltweit aktiv. In den letzten 25 Jahren hat sich AOP Health zu einem etablierten Anbieter integrierter Therapien entwickelt. Ermöglicht wurde diese Entwicklung einerseits durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und andererseits durch eine sehr konsequente und pragmatische Orientierung an den Bedürfnissen aller Beteiligten - insbesondere der Patienten*innen und deren Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen und Pflegekräfte.

