"Kampf der Realitystars": Wenn zwei sich streiten freut sich ein Dritter, oder? (FOTO)

München (ots) -

Die dritte Staffel am Traumstrand in Thailand

Moderation: Cathy Hummels

Die dritte Folge läuft am Mittwoch, den 27. April um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Männerüberschuss bei "Kampf der Realitystars"! Doch es naht Abhilfe (Spoiler: Es ist NICHT Désirée Nick!) und zwei Damen ziehen in die Sala ein. Den Anfang macht Model Chethrin Schulze. Schlechte Nachrichten für Elena Miras, denn die beiden kennen und mögen sich nicht ganz so gern aus alten "Love Island"-Zeiten. Es folgt die wahrscheinlich extravaganteste Teilnehmerin ever: die Rapperin Rich Nana landet am Starstrand. Schäfer Heinrich versucht direkt, sie mit seinem Gesang zu überzeugen, doch scheitert kläglich. Sie kann sich gar nicht entscheiden, wen sie zuerst rausschmeißen will, den Schäfer oder Reality-Praktikant Enrico... Doch erstmal müssen die Promis im Spiel "Trash oder Hochkultur" ihre philosophische Bildung beweisen - mit feuchten Folgen für Elena. Ob ein Mädelsabend mit Chethrin im Thai-ny House ihre Stimmung bessern kann? Bei der Full-Moon-Party dreht Schäfer Heinrich den Swag richtig auf und erotische Bande werden geknüpft: Ronald Schill knabbert zärtlich an Nina Kristins Zehen. Da kann noch nicht mal Mike Cees mit seinen ewig gleichen Problemgespächen die Stimmung trüben. Die Auflösung, wer sich für die "Stunde der Wahrheit" saven kann und was die FSK-18-Micky Maus in der Sala zu suchen hat, gibt es am Mittwoch, den 27. April um 20.15 Uhr bei "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI.

Rapperin Rich Nana bringt nicht nur ordentlich Chaos in die Sala, sondern sorgt auch für eine schrille Geburtstagsparty für Sissy. Als Fähnchen im Wind und Queen of Trash trägt sie aber auch zu ordentlich Krach bei. Doch nicht nur die beiden Neuankömmlinge sorgen für Unruhe. Auch Mike Cees bringt die Sala-Bewohner mit seinen Eheproblemen an den Rand der Verzweiflung - fast alle sind auf der Flucht vor ihm und seinen endlosen Monologen. Einzig Hobby-Psychologe Ronald kann da noch helfen.

Praktikant Enrico sucht immer noch verzweifelt Anschluss, Anerkennung und Aufmerksamkeit. Heinrich Jan und Yasin wachsen hingegen immer mehr zusammen. Eine echte Bromance! Allianzen bilden sich, Intrigen werden geschmiedet und es wird gezittert, denn in der "Stunde der Wahrheit" müssen dieses Mal gleich zwei Stars die Sala verlassen. Wer das sein wird und wer vorsichtshalber schon mal seine Koffer packt, bleibt bis zum Ende unklar. Wer darf also weiterhin auf den Titel "Realitystar 2022" und auf ganze 50.000 EUR hoffen?

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den sagenumwobenen Titel "Realitystar 2022". Doch auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Immer wieder müssen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit" stellen, während Neuankömmlinge dazustoßen. Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert.

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Consumer PR

089 - 641850

kommunikation @ rtl2.de

unternehmen.rtl2.de