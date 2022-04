ASTRA TV-Monitor 2021

Satellit ist Spitzenreiter beim TV-Empfang in Österreich

Wien/München (OTS) - Satellitenfernsehen ist mit einem Marktanteil von 54,7 Prozent der führende TV-Empfangsweg in Österreich. Ende 2021 lag die Anzahl der Satellitenhaushalte in Österreich mit 1,99 Millionen etwas höher als im Vorjahr (2020: 1,95 Mio. HH). Kabelfernsehen war leicht rückläufig und rangiert mit 1,01 Millionen Haushalten und 28 Prozent Marktanteil erneut auf dem zweiten Platz (2020: 1,10 Mio. HH / 30%). Über IPTV versorgten sich 450.000 Haushalte (2020: 410.000 HH), auf den terrestrischen Empfang setzten 190.000 Haushalte (2020: 160.000 HH).

86 Prozent aller österreichischen Satelliten-TV-Haushalte empfangen ihr Programm in HD-Qualität

3,23 Millionen der insgesamt 3,65 Millionen österreichischen TV-Haushalte empfangen ihr TV-Programm bereits in HD-Qualität (2020: 3,18 Mio.). Allein über Satellit genießen 1,71 Millionen Haushalte (86 Prozent aller Satelliten-TV-Haushalte) ihre Programme in hochauflösender HD-Qualität (2020: 1,67 Mio.). Umgekehrt betrachtet bedeutet das aber auch: Es gibt noch immer rund 420.000 TV-Haushalte in Österreich die ihre TV-Programme immer noch ausschließlich in SD-Qualität empfangen (2020: 440.000).

„Aktuelle und verlässliche Informationen sowie gute Unterhaltung genießen in diesen Zeiten einen hohen Stellenwert bei den Zuschauer:innen. Der Satellit ist optimal für die Verbreitung dieser Programme geeignet, denn wir bringen jeden Sender zuverlässig und in jeder gewünschten Qualität zu allen TV-Haushalten in Österreich“, sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer ASTRA Deutschland und verantwortlich für die Vermarktung von ASTRA und SES Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Die Attraktivität des Satellitenfernsehens in Österreich ist ungebrochen hoch. Das ist auch an neuen Kunden und Programmanbietern wie Shop LC GmbH mit dem Programm „Shop LC“ oder jüngst STS Medien und Event GmbH mit dem Programm Wir24.TV, die der ORS und Astra als führenden Empfangsweg vertrauen, ersichtlich“, freut sich Dipl. Ing. Norbert Grill, technischer Geschäftsführer der ORS.

UHD gewinnt weiter an Bekanntheit

Ultra-HD, kurz UHD, bringt mit der vierfachen Auflösung von HD, leuchtenden Farben und kontrastreichen Bildern Fernsehen in einer neuen Qualität in die Haushalte. Das erkennen auch immer mehr Zuschauer:innen: Bereits 64 Prozent aller österreichischen TV-Haushalte war 2021 Ultra HD ein Begriff.

Der ASTRA TV-Monitor wird jährlich durch das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von ASTRA durchgeführt. Die Untersuchung basiert auf insgesamt 3,65 Millionen TV-Haushalte (2020: 3,62 Mio.). Im Untersuchungszeitraum Ende 2021 hat das Institut 2.000 Haushalte in ganz Österreich befragt. Bei der Auswertung wurde jeweils der Empfangsweg für den Erstempfang berücksichtigt, das Hauptfernsehgerät der Haushalte.

Über die ORS Group

Die ORS garantiert Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie auch IP Services und Streaming Lösungen. Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne und SAT zur Verfügung steht.

Für weitere Informationen: www.ors.at

Über Astra

Die ASTRA Deutschland GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, der weltweit führende Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 70 Satelliten. ASTRA Deutschland verantwortet die Vermarktung und den Vertrieb der SES Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt Astra ohne monatliche Anschlusskosten inzwischen rund 300 Programme in deutscher Sprache. 86 Prozent der Satelliten-Haushalte in Österreich können bereits hochauflösendes Fernsehen empfangen. Astra ist der führende Empfangsweg in Österreich: Von den insgesamt 3,62 Millionen TV-Haushalten in Österreich empfangen knapp 2 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit.

Für weitere Informationen: www.astra.de

Rückfragen & Kontakt:

Michael Weber

Mobil: +43 664 627 89 06

E-Mail: michael.weber @ ors.at

Web: www.ors.at